Lightyear One: elektrische auto op zonne-energie van eigen bodem

Je kent ze vast. Die zonnewagens van het Solar Team Eindhoven. Vijf oud-teamleden zijn de World Solar Challenges ontgroeid en werken nu aan een droom: de door zonne-energie aangedreven Lightyear One.

Jaarlijks wordt de World Solar Challenge gehouden waarbij technische universiteiten van overal ter wereld het tegen elkaar op nemen met zonnewagens. Het Solar Team Eindhoven van de plaatselijke TU ging de afgelopen jaar twee maal met de wereldtitel aan de haal. Na de Stella en Stella Lux vonden vijf oud-teamleden het tijd voor een eigen bedrijfje in zonne-wagens. Geen vierkante gedrochten bestemd voor studentenraces, maar een sexy uitziende stekkerauto voor de consumentenmarkt was het doel. Zo’n auto komt nu dichtbij met de presentatie van het eerste virtuele prototype van het vijftal: de Lightyear One.



Lichtjaar

Per jaar reizen we op aarde met z’n allen 9,5 biljoen kilometer op fossiele brandstof rekende de start-up uit. Dat is nagenoeg gelijk aan de afstand van één lichtjaar. Je eerste auto de Lightyear One noemen, is dan natuurlijk een aardige vinding, zeker als je ultieme doel is het lichtjaar aan fossiele brandstof te vervangen door een lichtjaar aan zonne-energie.

Zonnepanelen

De Lightyear One is een elektrische auto die gewoon aan de stekker kan. De coupévormige bolide is echter ook direct door zonne-energie op te laden via de zonnepanelen die in het dak zijn verwerkt. Wie in Nederland woont, zou zo tot voor 10.000 kilometer op jaarbasis kunnen rijden. Op het zonnige Hawai zou zelfs 20.000 kilometer moeten worden gehaald en in Los Angeles 19.000 kilometer.

Actieradius

Op een volle batterijlading zou de Lightyear One tot wel 800 kilometer ver kunnen reiken. Als dat klopt zijn de Nederlanders de duurste Tesla de baas, die haalt hooguit 650 kilometer. Wie over een paar jaar een Lightyear One wil bezitten, kan nu een aanbetaling doen van 119.000 euro exclusief belasting. Als er 200 bestellingen binnen zijn, wil Lightyear gaan bouwen.