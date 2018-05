Liefhebber van dieselen? Vergeet de nieuwe Volvo S60 dan maar

Nu de Volvo V60 (zie afbeelding) is geïntroduceerd, kan ook de S60 niet lang meer uitblijven. De nieuwe sedan wordt een memorabele, want de Zweden leveren hem voor het eerst niet als diesel.

Het besluit dat Volvo neemt om de aankomende Volvo S60 niet meer als diesel te gaan leveren is best stoer. Vorig jaar was de helft van de in Europa verkochte S60’s namelijk nog een oliestoker. En een jaar eerder was dat zelfs bijna twee op de drie. Toch ziet Volvo geen toekomst meer in de diesel. “Onze toekomst is elektrisch en we gaan geen nieuwe generaties dieselkrachtbronnen meer ontwikkelen”, liet Volvo-topman Hakan Samuelsson recent weten. “We gaan auto’s met alleen een brandstofmotor uitfaseren. Benzine-hybrides vormen de overgang naar volledige elektrificatie.” In 2025 moet al de helft van de wereldwijd verkochte Volvo’s volledig elektrisch zijn.

Hybrides

De nieuwe S60 wordt leverbaar met viercilinder benzinekrachtbronnen. Twee plug-in hybrides zijn eveneens op komst; de T6 Twin Engine en T8 Twin Engine. Volgend jaar komen daar nog eens mild hybrids bij. Dat zijn S60’s voorzien van een 48-volt-systeem.

Dieselban

In Europa loopt de verkoop van diesels sterk terug. Volgens marktonderzoeksbureau JATO Dynamics had de dieselauto in 2011 nog een marktaandeel van bij 55 procent in Europa. Vorig jaar liep dat terug naar nog net geen 44 procent.