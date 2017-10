Met de komst van de SEAT Ateca FR wordt de Spaanse SUV behoorlijk krachtig. Zowel de benzine- als de dieselversies zijn leverbaar met vermogens van 150 én 190 pk.

Op de menukaart der krachtige SUV’s zal de SEAT Ateca FR niet vergezeld gaan met drie vlammetjes achter z’n naam – daarvoor is een maximaal vermogen van 190 pk net wat weinig – maar van een (licht) pittig ‘gerechtje’ is er wel sprake. SEAT onthult de specificaties vooralnog niet, al zullen de Ateca FR’s voorzien van 2,0-liter EcoTSI of 2.0 TDI – beide goed voor 190 pk – zeker rap van hun plaats komen. De 2.0 TDI is er ook met 150 pk. De benzinevariant met een even groot vermogen heet de 1.4 EcoTSI.



Sportieve looks

De sterkste benzine- en dieselmodellen zijn uitgerust met een automatische DSG-transmissie, gecombineerd met schakelpaddles. Vierwielaandrijving is eveneens standaard op de duurste varianten. De uitdossing van de FR-modellen valt bovendien sportiever uit dan normaal. De bumperpartijen zijn aangepast, full LED-verlichting is aanwezig en er is een achterspoiler te ontdekken. De grille is uitgevoerd in hoogglans zwart, terwijl aluminium accenten voor het overige onderscheid zorgen. De maat van het lichtmetaal loopt op tot 19-inch. De SEAT Ateca FR is begin volgend jaar in de showroom te vinden.