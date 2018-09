Lexus warmt op voor de UX

Met de UX introduceert Lexus komend voorjaar zijn eerste compacte crossover in het C-segment. Volgens de Japanners rijdt de auto bijzonder dynamisch.



Lexus introduceerde de Lexus UX dit voorjaar in Genève. Het merk noemt de auto een compacte premium crossover bestemd voor het C-segment, al zal de consument de toch wat hoge auto waarschijnlijk zien als handzame SUV. Niets mis mee, want dat soort auto’s scoort behoorlijk goed op het moment. De Lexus UX staat op een nieuw platform (Global Architecture-Compact, GA-C) waarmee de auto het laagste zwaartepunt in zijn segment krijgt. Dat moet de wendbaarheid ten goede komen. Ook de draaicirkel van 10,4 m is de kleinste in zijn klasse. Lexus richt zich duidelijk op lichtvoetigheid en manoeuvreerbaarheid met de 4,50-meter lange UX.



Stadse rakkers

Jonge stadsmensen moeten als een blok voor de UX vallen is het idee. Zij kunnen kiezen uit twee aandrijflijnen. De UX 250h is voorzien van Lexus Hybrid Drive en kent een systeemvermogen van 178 pk. De 2,0-liter viercilinder benzinemotor die in de UX 250h ligt is eveneens aan boord te vinden van de UX 200. Die tweede variant schopt het ermee tot een vermogen van 171 pk.

Automaat met handbak-comfort

Nieuw is de Direct-Shift Continuously Variable Transmission (D-CVT); dat is een automaat die de efficiëntie van een CVT combineert met het acceleratiegevoel van een handbak; soepel dus. Verder staat de bestuurder drie rijmodi ter beschikking: Eco, Normal en Sport.

Lichtjesparade

De Lexus moet vooral een luxueus gevoel uitstralen. In het interieur is dat geprobeerd door veel LED-verlichting aan te brengen. Het dashboardkastje, de schakelaars, instapverlichting, bagageruimte en voetenruimte; ze worden allemaal verlicht. En zelfs de ventilatieroosters krijgen lichtjes mee, maar dan moet je wel voor een duurdere versie van de UX kiezen. De verwende stadsmens wordt verder getrakteerd op een rijk pakket aan assistentiesystemen van botspreventie met voetgangersdetectie tot All-Speed Dynamic Radar Cruise Control. Laatstgenoemde technologie leest verkeersborden en past de snelheid van de auto erop aan. Handig voor de notoire hardrijder. De UX kan bovendien zelfstandig het verkeer volgen bij lage snelheden.

Slimme demping

De sportieve rijder verwent zichzelf met het F SPORT-pakket, waarbij je ook Adaptive Variable Suspension (AVS) kunt aanvinken. Dat systeem zit ook op de LC en LS en verhoogt of verlaagt de dempingskracht als dat moet. In bochten of rijstrookwisssel gaat de dempingskracht omhoog en als de auto in een rechte lijn rijdt, gaat de dempingskracht – voor het comfort – omlaag.