Lexus RX 450hL: luxe voor zeven

Bij een zevenzitter denk je al snel aan een saaie familiewagen, maar daar blijft de Lexus RX 450hL ver van weg. Het is namelijk een premium SUV met een extra zitrij. Voor bijna 86.000 euro.

De Lexus RX 450hL verschilt maar een lettertje van de reguliere versie, maar de exta ‘L’ maakt behoorlijk wat verschil. Zo is de 450hL elf centimeter langer dan het origineel en die extra ruimte hebben de Japanners gebruikt om een derde zitrij te monteren. Voortaan kunnen er dus 7 inzittenden mee. Om de vrijgekomen ruimte nog beter te benutten is bovendien de achterruit steiler geplaatst.



Business Line

De Lexus RX 450hL is dan wel een zevenzitter, maar een doorsnee familiewagen kun je de vierwielaangedreven SUV niet noemen. Je betaalt namellijk 85.895 euro voor de instapversie (3.900 euro meer ten opzichte van de reguliere RX 450h), bijna 90 mille voor de Luxury Line en net geen 100.000 euro voor de President Line. Voor dat geld krijg je standaard – wel hebben het nu over het instapmodel die als ‘Business Line’ door het leven gaat – wel 20-inch lichtmetalen velgen, een lederen bekleding, voorstoelen met koeling en verwarming en parkeersensoren mee. Verder bestaat de basisuitrusting uit een elektrisch bedienbare achterklep en 12 speakers met subwoofer.



Hybride

De RX 450hL beschikt over een 3,5-liter V6-benzinemotor die samenwerkt met twee elektromotoren. Het systeemvermogen bedraag 313 pk. Al is de Lexus een hybride, het is geen plug-in; een stekker ontbreekt. De accu laadt zich bijvoorbeeld op tijdens het remmen. Onder bepaalde omstandigheden rijdt de RX 450hL volledig elektrisch.