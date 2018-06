Lexus RC 300h F SPORT Black Edition vindt inspiratie in Sumi inkt

De Lexus RC 300h F SPORT Black Edition is niet gewoon zwart – nee – maar diepzwart. De zwarte stylingelementen zijn immers geïnspireerd op de donkere Sumi inkt die al eeuwenlang gebruikt wordt voor traditionele Japanse kalligrafie en schilderwerken.

Om de zoveel tijd komt er weer een luxemerk met een black edition van een van z’n modellen. Een paar maanden geleden besteedden we nog aandacht aan de McLaren 570GT MSO Black Collection en in dat artikel verwezen we naar andere recente zwartgelakte modellen als de Ford GT ’66 Heritage Edition, Rolls-Royce Ghost en Wraith Black Badge, Mercedes-Benz S-Klasse Coupé Night Edition, Porsche 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition, BMW X5 M en X6 M Black Fire Edition en de Audi A4 S line black edition.



Sumi inkt

Lexus plakt de term ‘Black Edition’ nu achter de Lexus RC 300h F SPORT. Om toch nog een beetje op te vallen tussen het enorme aanbod aan black editions, is de Lexus RC 300h F SPORT niet normaal zwart maar diepzwart. Net zo zwart als de Sumi inkt die al eeuwenlang gebruikt wordt voor traditionele Japanse kalligrafie en schilderwerken, aldus het merk. Zo zijn de houten sierpanelen in het interieur bewerkt met die bijzondere Sumi inkt. Om het allemaal niet té duister te maken, zorgt oranje stikwerk in de zwart lederen bekleding voor de vrolijke noot.



Graphite Black

In het exterieur is alles gewoon weer zwart. De metallic lakkleur ‘Graphite Black’ is gebruikt en de ‘spindle’-grille is afgewerkt in donkerchroom. De 19-inch wielen zijn uitgevoerd in het matzwart. De Lexus RC 300h F SPORT Black Edition start bij 61.495 euro.