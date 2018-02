Zo uitgesproken als het conceptmodel zal de nieuwe UX van Lexus waarschijnlijk niet zijn, maar spannend is het nog altijd wat de Japanners in Genève onder het doek vandaan gaan toveren.

Twee jaar geleden maakte de UX Concept van Lexus veel indruk met z’n gewaagde vouwen en krachtige voorkomen. Maar de versie die binnenkort in productie gaat is een stuk braver gelijnd dan het studiemodel is de verwachting. Wat wel is gebleven is de doorlopende led-strip aan de achterzijde, weten we uit de teaserbeelden. Wat ook zeker is dat Lexus op 6 maart een compacte SUV – een premium crossover in het C-segment zo u wilt – aan de wereld toont op de Autosalon van Genève. Daarmee komt de UX onder de NX in het gamma te staan en zijn onder meer de Audi Q3 en Mercedes-Benz GLA de concurrenten. Verder zal een hybride aangedreven UX niet uitblijven.



Ook neemt Lexus de RX 450hL mee naar Zwitserland. Dat is de verlengde versie van de RX, want de auto is 11 centimeter langer dan de reguliere RX 450h. Over de drie zitrijen zijn zeven zitplaatsen verdeeld. De RX 450hL is niet alleen langer, ook is de achterruit steiler geplaatst om de hoofdruimte voor de achterste passagiers te vergroten.



Er staat ook nog een studiemodel op de stand van Lexus. Zo is de Lexus LF-1 Limitless voor het eerst in Europa zien. De auto debuteerde in januari al op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit.



Tot slot presenteert Lexus in Genève de Lexus RC F Special Edition. De speciale versie van de bekende sportcoupé viert het tienjarig jubileum van Lexus’ sportlabel F.