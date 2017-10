Het ‘iconische’ jaar 2020 nadert rap en dan wil Lexus met zijn technologie klaar zijn voor een nieuwe vorm van autorijden. De Lexus LS+ Concept kan autonoom rijden, is artificieel intelligent en hangt de buitenspiegels aan de wilgen.

2020. Lang stond dat jaartal synoniem voor ‘de toekomst’. Inmiddels zijn de vergezichten verlegd naar 2050, maar 2020 blijft een bijzonder jaar. Voor veel autofabrikanten wordt het dan tijd te komen met auto’s die echt autonoom wat uit kunnen richten. Het ultieme niveau – ‘level 5’ – van zelfstandig rijden is dan nog te vroeg gevraagd, maar in 2020 moet er toch weer een stap gemaakt zijn.



‘Highway Teammate’

Lexus presenteert deze week op de Tokyo Motor Show haar LS+ Concept. Het is een moderne variant op de huidige LS en bezit tal van autonome functies. Via de ‘Highway Teammate’ – een ietswat koddige naam – kan de LS+ Concept zelfstandig in- en uitvoegen, van rijbaan wisselen en een consistente afstand tot zijn voorligger vasthouden. Iets wat meer topmodellen van de luxemerken nu of binnenkort al kunnen, en binnenkort doet Lexus dus ook een duit in het zakje. De Lexus LS+ Concept maakt gebruik van Artificial Intelligence-technologie waarbij informatie over de weg en de omgeving realtime binnenkomt.



Buitenspiegels

De Lexus LS+ Concept is eveneens interessant omdat het designaanwijzingen geeft voor toekomstige Lexus-modellen. De bekende ‘spindle grille’ is nog gewaagder. Verder wil Lexus af van de buitenspiegels en plaatst er camera’s voor terug. Vorig jaar werd bekend dat Japan mogelijk vanaf 2019 dergelijke technologie toestaat.