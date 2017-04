Lexus LS 500 F SPORT: bescheiden sportieveling

Lexus concurreert met z’n LS 500 met onder meer de Audi A8, BMW 7 Serie en Mercedes-Benz S-Klasse. De topuitvoering is voorlopig de Lexus LS 500 F SPORT, maar die houdt het net iets bescheidener dan de meest luxe versies van de Duitse drie.

De compleet nieuwe vlaggenschip van Lexus komt in twee gedaantes: als ‘reguliere’ LS 500 en als LS 500h met hybride aandrijflijn. Beide versies zijn binnenkort ook uit te voeren als Lexus LS 500 F SPORT. Als ‘F SPORT’ krijgt de Lexus dus alleen uiterlijk verfraaïngen toebedeeld, want aan de techniek onderhuids wordt niet gesleuteld op wat kleine aanpassingen na. Daarmee volgt Lexus bijvoorbeeld nog niet de weg die onder meer Audi en BMW al jaar en dag inslaan: sportieve topversies die zich qua uiterlijk én motorisering zich onderscheiden van de rest van het aanbod. Zo heeft BMW met de M760Li xDrive een 610 pk sterke twaalfcilinder als lijstaanvoerder en maakt Audi indruk met de S8 plus met 605 pk. Maar wellicht is Lexus nog lang niet klaar met z’n LS 500 en kunnen we nog een toekomstige sportieveling verwachten.

Concurrentie

Of zo’n uiterst krachtige versie ook echt nodig is, is nog maar de vraag. Op papier wel, want waar BMW uitpakt met een W12 (ook Audi biedt een W12 aan, maar niet in de S8), voorziet Lexus de LS 500 F SPORT van een ‘kleine’ 3,5-liter V6 met twin-turbo. In de praktijk is de LS 500 er echter zeer snel mee, want het vermogen van 421 pk en 600 Nm koppel zijn samen goed voor een 0 tot 100 km/u sprint in 4,5 seconden. De LS 500h F SPORT schopt het tot een systeemvermogen van 359 pk doordat een 3,5-liter V6 Dual VVT-i benzinemotor samenwerkt met twee krachtige elektromotoren en een lithium-ion accu.

White Nova

De F SPORT uitvoering van de Lexus LS is aan de voorzijde te herkennen aan de F SPORT grille en grotere luchtroosters. Verder zijn exclusieve 20-inch wielen van de partij, naast de achterspoiler en zijskirts. Vanzelfsprekend ontbreken de F SPORT badges evenmin. De Lexus LS F Sport wordt onder meer in de kleuren ‘White Nova’ en ‘Heat Blue’gespoten.



Instrumentarium

In het interieur zijn sportstoelen gemonteerd en een sportstuur. Het instrumentarium is geïnspireerd op dat van de Lexus LFA. Tot de overige sportieve details behoren de aluminium pedalen, het met leder afgewerkte schakelpookje en de suéde-bekleding voor de stoelen en dakhemel.



De Lexus LS 500 F SPORT krijgt standaard vierwielbesturing mee en chassiscontroletechnologie VDIM voor meer controle en wendbaarheid. Verder zijn de remmen iets groter en krachtiger uitgevoerd.