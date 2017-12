Lexus LF-1 Limitless conceptcar geeft zich langzaam bloot

Op 13 januari wordt het nieuwe autojaar in Detroit ingeluid met de North American International Auto Show (NAIAS). Lexus zal er de LF-1 Limitless conceptcar onder het doek vandaan toveren.

Recent spraken we met de topman van Lexus, Yoshihiro Sawa, en we vroegen de CEO hoe z’n merk nu eindelijk kan doorbreken in Europa. Sawa antwoorde met “Ik kan niet al teveel ingaan op toekomstige modellen. Maar als je naar onze modellen kijkt, en naar onze designtaal, dan zie je dat die al flink afwijken van wat de competitie doet.”



Zonder grenzen

De Lexus LF-1 Limitless onderstreept de woorden van Sawa met verve. De grote SUV die als studiemodel over een maandje wordt getoond in Detroit, lijkt behoorlijk onderscheidend te worden. De led-verlichting aan de voorzijde vormen namelijk een indrukwekkend lijnenspel, terwijl de teaserbeelden van de achterzijde een coupévormige daklijn verraden.

Lexus zegt dat de LF-1 Limitless een van haar topmodellen gaat worden, waarmee de SUV de huidige RX lijkt te overstijgen. Wellicht mikt Lexus zich met de LF-1 Limitless op de BMW X6 en Mercedes-Benz GLE Coupé.