Lexus LC 500h en LC 500 in zonnig kleurtje

Vanaf de herfst zijn de LC 500h en LC 500 van Lexus ook leverbaar in de lakkleur Flare Yellow. Het bijpassende interieur is dan uitgevoerd in wit anilineleder en afgewerkt met geelkleurige stiksels.

Wie graag wil opvallen met z’n Lexus LC 500h of LC 500 bestelt z’n Japanse coupé dit najaar gewoon in de kleur Flare Yellow. Je moet dan wel willen plaatsnemen in stoelen met wit leder en een afwerking met geelkleurige stiksels; want die krijg je er gratis bij. Bovendien is de normaal zwarte binnenbekleding van de portieren vervangen door geelkleurige delen van alcantara.

Meer dynamiek

Lexus heeft ook de techniek een zetje gegeven, want de LC Flare Yellow Edition is standaard voorzien van Lexus Dynamic Handling en Variable Gear Ratio Steering met vierwielbesturing en een Torsen limited-slip differentieel; of in gewone mensentaal: de LC Flare Yellow Edition is extra sportief te sturen en startklaar voor het betere gooi- en smijtwerk. De toegevoegde onderdelen uit het LC Touring Pack verbeteren immers de balans en de grip.



Koolstofvezel versterking

De Lexus LC Flare Yellow Edition wordt verder voorzien van 21-inch lichtmetalen wielen een met koolstofvezel versterkt dak van plastic. De actieve achterspoiler is eveneens opgetrokken uit dit Carbon Fibre Reinforced Plastic. Prijzen van de Lexus LC Flare Yellow Edition zijn nog niet bekend.