Lexus ES 300h heeft een prijs: 52.995 euro

De opvolger van de GS-reeks van Lexus heet de ES. De bijna vijf meter lange Japanner met voorzichtige coupé-daklijn heeft nu een prijskaartje. Voor de ES 300h ben je bijna 53 mille kwijt.



De aanduiding ES is compleet nieuw voor Nederland, maar daarmee is de Lexus ES geen onbekende. In Amerika rijdt de ES al veel langer rond. In ons land is het de opvolger van de GS en met de coupé- achtige daklijn moet de sedan vooral sportief aandoen. De ES staat op Lexus’ nieuwe Global Architecture – K-platform en is vanaf begin 2019 leverbaar als 300h.



Volledig elektrisch

Die Lexus ES 300h koppelt een 2,5-liter viercilinder benzinemotor aan een elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 218 pk. Aan de stekker hoeft de ES 300h echter nimmer, want de accu wordt automatisch opgeladen wanneer er wordt afgeremd. Via de Electric Vehicle modus is het mogelijk om korte stukken volledig elektrisch te rijden.

De nieuwe Lexus ES komt in twaalf lakkleuren, waarvan er twee –namelijk Sapphire Blue en F White -zijn voorbehouden aan de Lexus ES F SPORT.