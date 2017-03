Autosalon van Genève nieuwsflash #3: Lexus, Audi en Maserati

De Autosalon van Genève is in alle hevigheid losgebarsten. Al het laatste nieuws leest u – kort en krachtig – in de speciale CARROS-nieuwsflash.

Multi Stage Hybrid systeem voor Lexus LS 500h

Na de onthulling van de Lexus LS 500 in Detroit in januari, plakte de Japanners in Genève een ‘h’ aan de naam vast voor weer een primeur. De Lexus LS 500h en combineert een 3,5 liter V6 Dual VVT-i benzinemotor met twee krachtige elektromotoren en een lithium-ionbatterij. Het systeemvermogen loopt op tot 359 pk en de 500h kan tot een snelheid van 140 km/uur volledig elektrisch rijden.



Maserati toont special editions

Maserati viert dat het zestig jaar geleden is dat het haar eerste GT-productiemodel lanceerde. Ter ere van de verjaardag van deze 3500 GT komt het nu met de GranTurismo en GranCabrio Special Editions in een oplage van 400 stuks. Denk aan New Rosso Italiano lak in drie lagen en MC-design 20-inch lichtmetalen velgen met een hoogglans zwart afwerking. In het interieur voert Poltrona Frau lederen bekleding de boventoon of een leder/alcantara-combinatie.Ook in Zwitserland gespot: een Maserati Levante voorzien van een nieuwe Ermenegildo Zegna zijden bekleding. Maar die uitvoering is nog in een conceptfase.



Audi Q8 Sport Concept nog meer uitgesproken

Audi wilde er zeker van zijn dat we de conceptversie van de Audi Q8 ook in Genève niet over het hoofd zouden zien. Het voegde de term ‘Sport’ toe aan het studiemodel en tekende de wielkasten nog breder. Ook de aluminium diffuser springt in het oog. Onderhuids laat de Q8 van zich spreken door middel van een 3.0 TFSI zescilinder met elektrisch aangedreven compressor. Het vermogen is 476 pk en het koppel 700 Nm. In 4,7 tellen schiet de Audi Q8 Sport Concept van nul naar honderd.