Met de SKYJET heeft Lexus nu ook een futuristisch eenpersoons ruimtevoertuig in het modelgamma. Niet echt natuurlijk, want de SKYJET is een wendbaar achtervolgingsvoertuig voor de film ‘Valerian – and The City of a Thousand Planets’.

De film – de duurste Europese productie ooit gemaakt – speelt zich af zo’n 700 jaar in de toekomst. En dan rijden we geen auto’s meer, maar vliegen we rond. In Skyjets blijkbaar. Het vliegende gevaarte dat Lexus bouwde voor ‘Valerian – and The City of a Thousand Planets’ heeft wel iets weg van een haai. Trots vertelt het merk dat de neus van de SKYJET geïnspireerd is op de bekende ‘spindle’-grille van Lexus. Ook de koplampen komen je wellicht bekend voor, die zijn afgekeken van de Lexus LC 500h. De sciencefictionfilm ‘Valerian – and the City of a Thousand Planets’ draait vanaf juli 2017 in de bioscoop.

Minority Report

Eerder produceerde Lexus al een ander futuristisch model voor een science fiction film. Voor de moderne klassieker Minority Report – met Tom Cruise – creëerde het de Lexus 2054; een auto met een extreme coupé-vorm.



Vliegende Bugatti

Ook andere automerken wagen zich wel eens aan voertuigen speciaal ontworpen voor een science fiction film. In Elysium – met Matt Damon – is een vliegende Bugatti te zien. In dezelfde film maakt eveneens een Nissan GT-R R35 zijn opwachting.





Virtuele Audi

Audi schittert meermaals op het witte doek met speciale one-offs. In ‘I, Robot’ (2004) met Will Smith rijdt de ‘Fresh Prince’ in een Audi RSQ. In ‘Ender’s Game’ (2013) komt de Audi fleet shuttle quattro terug, een auto die alleen digitaal bestaat.