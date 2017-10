Lentekriebels in de nazomer: Aston Martin DB11 Volante

Terwijl we nog even nazomeren weten we al wat er ons na de kille herfst- en wintermaanden te wachten staat: de gloednieuwe Aston Martin DB11 Volante.

De marktintroductie van de Aston Martin DB11 Volante is gepland aan het begin van de lente. Een logische timing natuurlijk, en de Britten warmen ons nu al op voor z’n komst met een flink aantal beelden. De Aston Martin DB11 Volante is een vierpersoons cabriolet die duidelijk de lijnen van de coupé volgt. Beide varianten zijn dan ook tegelijk ontworpen.



Softtop

Het inklapbare dak is een softtop en die verdwijnt in z’n geheel onder een harde tonneaucover. In een seconde of vijftien sluit of opent het dak zich en dat kan bovendien ook bij snelheden onder de 50 km/u. De kap is leverbaar in rood, zwart en zilvergrijs en is opgebouwd uit meerdere lagen zodat het met de akoestiek wel goed zit. Ten opzichte van de DB9 Volante heeft Aston Martin flinke sprongen gemaakt. De nieuwe kap is veel compacter, waardoor bijna 20 procent meer bagageruimte voorhanden is.

De Volante is leverbaar met een 510 pk sterke 4.0 V8 en een 5.2 V12 met 607 pk. Op de vanafprijs is het nog even wachten, maar wij verwachten dat de grens van 250.000 euro wel geslecht wordt.