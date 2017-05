Leesvoer: ‘Icon’ over 69 jaar Land Rover Series en Defender-geschiedenis

Op 30 april 1948 werd de eerste Land Rover op de Amsterdamse AutoRAI getoond. Als opmaat naar het 70-jarig bestaan – nog 364 nachtjes slapen – geeft het merk het boek ‘Icon’ uit. Daarin blikt het terug op 69 jaar Land Rover Series en Defender-geschiedenis.

Dat de Land Rover Series en Defender-modellen iconen zijn, kun je wel stellen na bijna 70 jaar geschiedenis. Een haast mythische status heeft de onverwoestbare 4×4 bereikt door een mix van factoren. Om te beginnen is het z’n kloeke voorkomen: groot en vierkant. De auto ziet eruit alsof hij zich door niets laat tegenhouden. Zo’n uitstraling heeft alleen waarde als de auto ook uiterst praktisch en betrouwbaar is waar hij voor bedoeld is: als werkpaard. Vooral avonturiers, liefdadigheidsorganisaties en landbouwers profiteerden van die eigenschappen. Beroemde berijders als Fidel Castro, The Queen en Paul McCartney deden de rest.



Tijdreis

In ‘Icon’ is de rijke historie van de Land Rover Series en Defender-modellen gevat in ruim 200 pagina’s aan niet eerder gepubliceerde foto’s en exclusieve interviews. Volgens Land Rover is het een “tijdreis langs alle legendarische expedities, reddingsoperaties en avonturen die met deze indrukwekkende auto’s zijn ondernomen”. De interviews zijn gehouden met de mensen achter de auto’s; van productiemedewerkers tot managers en van bekende klanten (presentator Richard Hammond, avonturier Bear Grylls en modelegende Ralph Lauren) tot de ontwerpers van de volgende generatie van de Defender.

Icon is vanaf juli als hardcover leverbaar en kost £ 50. Het boek is nu al te bestellen via de Land Rover shop.