Land Rover introduceert drie bijzondere optiepakketten

Met de zogenaamde ‘Pet Packs’ introduceert Land Rover Pet Packs drie optiepakketten speciaal gericht op uw trouwe viervoeter.



Eigenlijk altijd draaien optiepakketten om het verfraaien van een auto of het verhogen van het comfort aan boord. Land Rover geeft nu een aardige twist aan dat laatste, want het merk biedt met de ‘Pet Packs’ drie pakketten die het vervoer van honden veraangenamen.



Pet packs

Zo is er het ‘Pet Load Space Protection Pack’ met daarin een gewatteerd kleed voor de bagageruimte, een handig scheidingsrek en een waterbak die niet kan overlopen. Zelfs niet in ruig terrein. Het ‘Pet Transportation Pack’ voorziet op zijn beurt in een opvouwbare bench, de waterbak die niet overloopt en een rubberen vloermat voor de bagageruimte. Ten slotte is er het ‘Pet Care and Access Pack’ en dan schotel je je viervoeter een gewatteerd kleed voor de bagageruimte voor, het scheidingsrek en een draagbaar spoelsysteem. Ideaal als Fikkie weer door de modder heeft liggen rollen. Het draagbare spoelsysteem heeft een inhoud van 6,5 liter en kan tot vijf minuten spoelwater leveren. De Pet Packs zijn leverbaar voor alle modellen en de accessoires zijn ook los te koop.



In het aanbod heeft Land Rover bovendien een loopplank opgenomen. Een uitkomst voor kleine of oude honden die op hun gemak richting de achterbak willen schuivelen.