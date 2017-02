We wisten natuurlijk al dat Land Rover zat te broeden op een model tussen de Range Rover Evoque en Range Rover Sport in. Nu bevestigt het merk ook de komst van de Range Rover Velar.



De wereldpremière van de Range Rover Velar is officieel op 1 maart, maar Land Rover toont nu al een aanzicht van schuinboven. Het grote panoramadak valt op maar nog meer de rondere vormen van het model. De relatief kleine achterruit doet vermoeden dat de sportief ogende Velar inspiratie heeft opgedaan bij een coupé.

Gesluierd

De naam Velar komt overigens niet uit de lucht vallen. De originele Range Rover-prototypes uit 1969 werden al als Velar aangeduid. In het Latijn betekent velare ‘sluieren’ of ‘bedekken’ en dat was precies wat ze met de 26 prototypes van de Range Rover deden: verbergen. De Velar blijft ook nog deels gesluierd tot volgende week, als we de voorzijde en het interieur mogen aanschouwen. Dan worden eveneens de specificaties bekend.