De Lamborghini Urus kost bijna 280 mille. Maar dan heb je ook wat

De nieuwe Lamborghini Urus doet zijn zelfgekozen titel ‘Super SUV’ eer aan met het prijskaartje. Vanaf 278.844 euro staat hij bij u voor de deur.

Dat de nieuwe Lamborghini Urus een koopje zou zijn, had u vast niet verwacht. En met een prijskaartje van 278.844 euro is hij dat ook niet. Voor hetzelfde geld kunt u heel wat andere zeer krachtige SUV’s kopen en houdt u nog flink wat geld over.



Alleskunner

Maar ja, dan heeft u geen Lamborghini voor de deur staan en al zeker niet de beschikking over 650 pk. Aan dat vermogen kan zelfs de Bentley Bentayga niet tippen. Die mastodont haalt ‘slechts’ 610 pk uit z’n 6,0-liter W12. De Urus is bovendien goed voor 850 Nm koppel, verkregen uit z’n 4,0 liter twinturbo V8. In 3,6 tellen accelereert de SSUV van 0 naar 100 km/u, waarbij de topsnelheid niet minder dan 305 km/u bedraagt. De Urus pakt verder uit met in totaal zes rijmodi. Daarmee kan de alleskunner onder meer goed uit de voeten op asfalt, zand, sneeuw en op het circuit.

In totaal wil Lamborghini de Urus 3.500 keer van de band laten rollen. Per jaar, wel te verstaan. Als dat lukt, hebben de Italianen hun totale huidige jaarproductie verdubbeld.