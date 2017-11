De Lamborghini Urus voelt zich thuis op elke ondergrond

Op 4 december krijgen we de Lamborghini Urus dan eindelijk te zien. De SUV met offroadgenen kent zes rijmodi – van zand tot sneeuw – waarmee geen ondergrond hem klein krijgt.

In aanloop naar de onthulling van de Lamborghini Urus begin volgende maand, slingeren de Italianen een aantal filmpjes het web op waarin de gloednieuwe SUV – nog altijd vermomd – zich uitslooft op diverse ondergronden. Zo banjert de Urus door de sneeuw en zigzagt hij door zandduinen. De Urus voorziet immers in liefst 6 rijmodi: Strada (weg), Sport, Corsa (circuit), Sabbia (zand), Terra (modder) en Neve (sneeuw). De rijhoogte en andere wageninstellingen worden in elke modus aangepast naar de omstandigheden. Bovendien beschikt de auto over wielwielbesturing.

Naar verwachting wordt de Urus voorzien van een 650 pk sterke twinturbo 4,0-liter V8. In minder dan vier tellen sprint de SSUV –kort voor Super Sports Utility Vehicle – van nul naar honderd. En dat is dubbel zo snel als z’n ‘voorganger’; de LM002 die tussen 1986 en 1992 werd gebouwd. Ook zit er een plug-in hybride versie van de Urus in het vat.