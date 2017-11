Lamborghini Terzo Millennio onderzoekt auto van de toekomst

Het uiterlijk van de Lamborghini Terzo Millennio mag extreem zijn, de technologie aan boord gaat zelfs nog een stapje verder. Zo kan de auto zichzelf ‘helen’.

‘Terzo Millennio’ heet de markante conceptcar van Lamborghini. Dat is Italiaans voor ‘derde millenium’. De auto blikt dan ook vooruit op de Lamborghini van de toekomst. Zo is het studiemodel volledig elektrisch, heeft het diverse autononome functies en is zelfs zelfhelend. Lamborghini is dan ook te rade gegaan bij de toonaangevende Amerikaanse universiteit Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Zij bedachten bijvoorbeeld dat de elektriciteit niet in een huis-tuin-en-keuken batterij wordt opgeslagen maar in een supercondensator. De batterijen die nog wel aan boord zijn, zijn vervaardigd van een koolstofcomposiet en gebruiken nanotechnologie. Elk wiel van de Lamborghini heeft z’n eigen elektromotor die voor de aandrijving zorgt.



Zelfhelend

De koolstofvezel carrosserie van de opzienbarende Lamborghini is licht en sterk, maar vooral ook slim. Enige vorm van slijtage merkt de auto zelf op en via miniscuul kleine buisjes worden er reparaties uitgevoerd. De precieze werking doen de Italianen niet uit te doeken, maar de techniek functioneert onder meer op basis van energie die in het koolstofvezel is opgeslagen.



Perfecte rijlijnen

Vanzelfsprekend bezit de Terzo Millennio over autonome techniek. En dan niet zozeer om de inzittenden met een slakkengangetje van huis naar kantoor te brengen, maar als hulpmiddel op het circuit. De autonoom rijdende Lamborghini doet het eerst een paar rondjes zelf voor, waarna de bestuurder zelf aan de slag kan op basis van aanwijzingen die de auto hem geeft.