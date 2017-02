Carros nieuwsflash: Lamborghini Urus mogelijk al in Genève, Lexus LC 500 lijkt een kwestie van tijd en Jeep Wrangler Rubicon Recon als fijn afzwaaimodel.

Lamborghini Urus loopt binnenkort al van de band

De topman van Lamborghini, Stefan Domenicali, heeft laten weten dat de productie van de Lamborghini Urus al in april start. Dat zou zo maar kunnen betekenen dat we de kersverse SUV van de Italianen volgende maand in Genève al tegenkomen. Naar verwachting wordt de Urus verkrijgbaar met een biturbo V8 en als plug-in hybride.



Lexus denkt aan overtreffende trap LC 500

Met de recent patentaanvraag van Lexus van de typeaanduiding LC F is het zeer waarschijnlijk dat de Japanners denken aan een sportievere variant van haar LC 500. En dat is heuglijk nieuws omdat de LC 500 momenteel al 477 pk lepelt uit haar 5,0-liter V8. De klassieke sprint verloopt in nog geen 4,5 tel, en dat zou dus straks in de LC F uitmonstering zomaar nog rapper kunnen.



Nog meer outdoor-plezier: Jeep Wrangler Rubicon Recon

Voor de doorgewinterde offroadrijder zijn het momenteel mooie tijden. Deze week liet Mercedes-AMG al een extreme versie van de G-Klasse zien in de vorm van de G65 4×4² Landaulet en nu presenteert Jeep haar Wrangler Rubicon Recon. De Recon is een van de afzwaaimodellen van de Wrangler Rubicon, want volgende jaar volgt een nieuwe generatie. Jeep legt de nadruk voor op uiterlijk vertoon door velgen, bumpers en de omlijsting van de koplampunits in de kleur Granite Crystal te lakken. Verder is de vooras verstevigd en zijn de differentiëlen aan voor- en achterzijde voorzien van beschermkappen. Op de optielijst van de Recon staan onder meer speciale, extra grote, offroadbanden.