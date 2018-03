Lamborghini Huracán Performante Spyder: snel en open

Van de extreme Huracán Performante is nu ook een open versie: de Huracán Performante Spyder. Met een vermogen van 640 pk verkregen uit een atmosferische 5,2-liter V10-motor zijn wapperende haren een zekerheidje.

Lamborghini pronkt op de Autosalon van Genève dit jaar met de open versie van haar lekker luidruchtige Lamborghini Huracán Performante. De Spyder-versie lepelt eveneens 640 pk uit de befaamde atmosferische 5,2-liter V10-motor en daarmee is het een van de snelste open auto’s van het moment. De acceleratie van 0-100 km/u verloopt namelijk in 3,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 325 km/u. En in 9,3 tellen is de snelheid van 200 km/u behaald. Dankzij een drooggewicht van 1.507 kilo, komt de verhouding tussen gewicht en pk-vermogen uit op 2,35 kg/pk.



Gewichtsbesparing

Zoals gebruikelijk bij een Spyder-versie heeft Lamborghini een paar pijnpuntjes moeten overwinnen. Want traditiegetrouw is de Spyder zwaarder dan de dichte versie. De Italianen zijn dus aan de slag gegaan met koolstofvezeltechnologie. Ten opzichte van de originele Huracán Spyder is de Performante liefst 35 kilo lichter. De winst is onder meer behaald in het monteren van lichtgewicht spoilers, motorkap en bumperpartijen.



Beweegbare vinnen

Het stoffen dak van de Spyder opent zich in 17 seconden, ook rijdend, tot snelheden tot 50 km/u. De achterruit is eveneens elektrisch bedienbaar. Weggeklapt dringt het opzwepende geluid van de V10-motor nog beter het interieur in. Aardig detail zijn de twee vinnen die komen opzetten als het dak wordt geopend. Achter de rugleuningen van de stoelen zorgen zij voor een verbeterde aerodynamica.

De Huracán Performante Spyder staat aankomende zomer in de showroom.