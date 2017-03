Sneller dan de Porsche 918 Spyder: Lamborghini Huracán Performante

In het wedstrijdje ver plassen dat een rondje Nürburgring heet, heeft de nieuwe Lamborghini Huracán Performante de Porsche 918 Spyder verslagen. En dat zegt wat.

De Lamborghini Huracán Performante ging in 6 min en ruim 52 seconden rond. En dat is vijf tellen sneller dan de 887 pk sterke Porsche 918 Spyder. De toevoeging ‘Performante’ aan de Lamborghini Huracán betekent dat de auto door het intensiever gebruik van koolstofvezel 40 kilo lichter is geworden. Het geheim van de ultra-snelle rondgang op de Nürburgring Lamborghini Huracán Performante ligt verder in de innovatieve actieve aerodynamica. Doordat de ‘flaps’ in de spoiler zich razendsnel aanpassen aan de rij-omstandigheden loopt de downforce op tot liefst 750% meer dan dat de reguliere Lamborghini Huracán aankan.



Meer vermogen

De 5,2-liter V10 komt voortaan met een vermogen van 640 pk voor de dag en vertrouwt op 600 Nm aan koppel. De 0-100 km/u sprint verloopt in 2,9 seconden en dubbele waarden staan in 8,9 tellen op de klokken. Het uitlaatsysteem is specifiek voor de Performante ontworpen. Het is lichter dan de gebruikte techniek in de normale Huracán, bovendien leidt het tot meer vermogen en een beter geluid.



Koopje

Vanzelfsprekend heeft Lamborghini ook gekeken naar de afstellingen van het onderstel en de capaciteit van de remmen. De remmen die nu gemonteerd zijn laten de Performante in 31 meter stoppen bij een snelheid van 100 km/u. De Lamborghini Huracán Performante start bij net iets meer dan 195.000 euro exclusief btw. Dat is slechts een fractie van de Porsche 918 Spyder kostte.