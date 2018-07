Lamborghini Aventador SV J wil Nürburgring-record

Hoewel de Porsche 919 Hybrid Evo het ronderecord op de Nordschleife van de Nürburgring op 5 minuten en 19 seconden heeft gezet, blijft er voor ander merken nog best wat te wensen over. Het record voor productieauto’s – bijna anderhalve minuut langzamer – kan nog worden aangevallen.

Het ronderecord op de Nordschleife van de Nürburgring staat wel heel erg scherp, nu Porsche met de 919 Hybrid Evo 52 seconden van de oude toptijd afreed. Al wordt door kenners gedacht dat een speciale circuitversie van de Aston Martin Valkyrie dat wel zou kunnen. Feit is dat niet heel veel automerken het kunnen opnemen tegen de bloedsnelle en speciaal geprepareerde Porsche. Gelukkig zijn er meer records op de Nordschleife van de Nürburgring om te breken. Die van snelste productieauto bijvoorbeeld, want dat is de Porsche 919 Hybrid Evo natuurlijk niet. Ook dat record staat op naam van een Porsche, namelijk van een Porsche 911 GT2 RS.

Jota

Lamborghini denkt dat het een goede kans maakt om het 20,832 kilometer lange circuit sneller te ronden dan diens 6 minuten en 47.3 seconden. Sterker nog, het wil de overtrappende trap van de Lamborghini Aventador SV, de SV J, aan de wereld introduceren door middel van een nieuwe recordtijd. De Italianen willen dat zelf overigens niet bevestigen, maar de geruchten zijn sterk. Wat het vermogen van de Aventador SV J – de ‘J’ staat voor ‘Jota’ – zal zijn, is nog niet bekend, al is de verwachting dat Lamborghini de 6,5-liter twaalfcilinder naar 790 pk zal opwaarderen. De Porsche 911 GT2 RS heeft 90 pk minder, als zegt dat natuurlijk niet alles.