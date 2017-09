Lamborghini Aventador S Roadster: spectaculair vervolg op de coupé

Het is vaste prik in autoland. Na de gesloten coupé komt even later de cabrio. Maar ook al werd hij verwacht, de nieuwe Aventador S Roadster blijft spectaculair.

De nieuwe Aventador S Roadster is slechts 50 kilo zwaarder dan z’n eerder geïntroduceerde coupé-broer. Dat betekent dat de acceleratiecijfers elkaar nauwelijks ontlopen. De Aventador S Roadster snelt in exact drie tellen van nul naar honderd en accelereert door naar een topsnelheid van 350 km/u. Het vermogen van 740 pk wordt verkregen uit de bekende 6,5-liter V12. Het maximumkoppel is vastgesteld op 690 Nm bij 5,500 toeren per minuut.



Downforce

Om het wagengewicht laag te houden werkt Lamborghini veel met koolstofvezel. Zo wegen de afneembare dakpanelen minder dan zes kilo. Voor een betere wegligging is de nieuwe actieve achtervleugel een aanwinst. De aerodynamica is zodanig aan te passen dat de downforce tot wel 130% toeneemt ten opzichte van de vorige Aventador.



Vrije keuze

Net als de Aventador S coupé is de roadster vierwielaangedreven en kent bovendien vierwielbesturing. Ook de nieuwe EGO rijmodus is van de partij. Daarbij kan de bestuurder zijn eigen instellingen programmeren. Voor wie dat teveel werk vindt zijn er nog de vooringestelde rijmodi STRADA, SPORT en CORSA. Oftewel; weg, sport en circuit.



De Aventador S Roadster wordt officieel volgende week onthuld op de IAA in Frankfurt en wel in de voorkeurskleur Blu Aegir. Vanaf februari volgend jaar vindt de auto de weg naar de dealer voor een Europese richtprijs van 313.660 euro. En dat is exclusief btw.