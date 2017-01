En ook je Lamborghini Aventador koop je gewoon op eBay

De Amerikaanse online veilingsite eBay heeft een lijst geopenbaard met de 20 bestverkochte auto’s in 2016. Lamborghini is het beste vertegenwoordigd met vijf noteringen.

De hoogste prijs die het afgelopen jaar werd betaald voor een auto op eBay is bijna 660.000 dollar. De eer ging naar een Lamborghini Aventador Roadster. Verderop in de lijst zien we meer Lamborghini’s staan, waaronder een Gallardo, een Huracán Coupé en een Lamborghini Diablo Monterey Edition SV. Zij kostten met prijskaartjes van rond de twee ton echter slechts een schijntje van de prijs van de open Aventador.

Porsche 911 GT3 RS

Ferrari scoort ook goed op eBay. Zij staat vier maal in de top-20 met twee 458’s, een 430 en de klassieke 330 GT 2+2. Duurste Porsche is de 911 GT3 RS die voor net geen 300.000 dollar van eigenaar verwisselde. Een speciale Reutter-versie van de Porsche 356 Cabriolet uit 1956 ging voor 250.000 dollar van de hand.



GM Futurliner

Naast de bekende Italiaanse en Duitse sportmerken staat er ook een aantal exoten in de lijst. Een GM Futurliner – een bus in Art Deco-stijl – werd verkocht voor 350.000 dollar. De benodigde restauratie zat bij die prijs nog niet inbegrepen. Ook een twee jaar oude Winnebago Tour – een camper zo groot en luxe als een compleet huis – behoort tot de eBay-verkooptoppers in 2016. Voor 240.000 dollar ging de gigant over de toonbank.



Verkooptoppers op eBay Motors in 2016