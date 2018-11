Eind deze maand (vanaf 30 november) zijn de ogen gericht op de Los Angeles motor show. Van welke modellen weten we nu al dat ze er zullen staan?

Audi R8

Audi neemt geen compleet nieuwe R8 mee naar Californië, maar een gefacelifte versie. Toch is daar genoeg over te vertellen. Zo krijgt de Audi R8 V10 voortaan een vermogen van 570 pk mee en dat is 30 pk meer dan voorheen. De V10 performance moet het doen met een stijging van 10 pk, maar komt zo wel op 620 pk. De klassieke sprint van de twee gaan voortaan respectievelijk in 3,4 en 3,1 seconden. Ook nieuw: drie extra rijmodi (Dry, Wet en Snow) en wat aanpassingen aan de Singleframe-grille. En de motorkap krijgt op de Audi Ur-quattro geïnspireerde louvres.

Audi e-tron GT

Na de e-tron SUV – die binnenkort in de showroom staat – volgt in 2020 nog een elektrische Audi; de e-tron GT. Het is een vierdeurs sportsedan met een vergelijkbare elektrische actieradius als de SUV; zo’n 400 kilometer. Naar verluidt zal de GT echter een flink stuk sneller zijn. De Tesla Model S P100D is namelijk een directe concurrent en die snelt in dik vier tellen van nul naar honderd. De Audi e-tron GT zal daar onder duiken. Nota bene; de E-tron GT deelt het platform met de Porsche Taycan



Bentley ContinentalGT Convertible

De nieuwe Bentley Continental GT Convertible staat bij de komende generatie niet meer op het platform van de Volkswagen Phaeton maar op die van de Porsche Panamera. Daarmee moet de stijlvolle Brit een stuk sportiever worden. Een W12-krachtbron is van de partij, al zal een V8-versie snel volgen.

BMW X7

BMW is nog niet SUV-moe, want volgend jaar maart voegt het nog een hoogpotige aan het aanbod toe. Niet de minste, want de X7 wordt de regelrechte lijstaanvoerder. Een flinke jongen zal het zijn, want de 5,15 meter lange X7 weegt bijna 2.400 kilo. Met gemak gaat daar tot 2.120 liter aan bagage in mee. De X7 wordt in de BMW-fabriek in het Amerikaanse Spartanburg gebouwd als xDrive40i, xDrive30d en M50d. Laatsgenoemde is voorlopig de sterkste variant, want de 3,0-liter zescilinder diesel is goed voor 400 pk en 760 Nm.

BMW M340i

De BMW 3 Serie staat komend voorjaar in de showrooms, maar dan ontbreekt de voorlopig meest krachtige versie nog; de BMW M340i xDrive. Die staat eerst in LA en komt dan in juli naar Nederland. Met een vermogen van 374 pk en 500 Nm aan maximumkoppel is hij het wachten waard, want dankzij die 3,0-liter zes-in-lijn-krachtbron sprint de vierwielaangedreven BMW M340i xDrive van nul naar honderd in 4,4 seconden.

BMW 8 Serie Cabrio

BMW heeft het druk in Los Angeles, want ook de BMW 8 Serie Cabrio gaat mee. Hoewel een M8 wordt verwacht, trapt de Cabrio net als zijn Coupé-broer af met de keuze uit twee motoriseringen; als 530 pk sterke M850i xDrive en als BMW840d xDrive Cabrio. De eerste is een V8, de tweede een zescilinder-in-lijn en bovendien een diesel. Voor een zo’n laag mogelijk wagengewicht is waar mogelijk de carrosserie opgebouwd uit aluminium, magnesium en met koolstofvezel versterkt plastic. BMW belooft dat de carrosserie- en chassisstructuur extreem stijf is. Op het gebied van veiligheid pakken de Duitsers uit met een versterkt voorruitframe en rolbeugels achter de achterstoelen. De BMW 8 Serie Cabrio is voorzien van een elektrisch bedienbare soft-top die in 15 seconden opent of sluit. Standaard levert BMW de soft-top in het zwart, maar hij kom ook in het antraciet zilver.

BMW iNext

Schrik niet, maar in 2021 zien BMW’s er wellicht zo uit. Althans, als de Duitsers zich houden aan de ontwerptaal van de BMW iNext; een volledig elektrische BMW met verregaande autonome functies. Het interieur lijkt nog het meest op een hypermoderne huiskamer, met luxe stofjes en een lichtkleurige houtsoort.

Ford Edge ST

Een SUV van Ford kan ook best sportief zijn, denken de Amerikanen. Daarom is haar Edge binnenkort leverbaar als snelle ST. De 2,7-liter V6 krachtbron krijgt een vermogen van zo’n 340 pk mee.

Jeep pick-up truck

Jeep lijkt in LA een pick-up truck te onthullen op basis van de Jeep. Niet meteen een auto voor de Nederlandse markt, maar we zijn benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking.

Mercedes-Benz GLS

De derde generatie van de grootste SUV van Mercedes-Benz krijgt de nodige technologie van de S-Klasse mee. De komst van een 4,0-liter V8 lijkt zeker, net als een plug-in hybride.

Porsche Panamera GTS

De Porsche Panamera en Panamera Sport Turismo zijn al in veel smaken te rijden, maar een GTS was er nog niet. De nieuwe variant krijgt 460 pk aan vermogen mee en haalt die power uit een 4,0-liter V8 bi-turbomotor. De GTS staat op een sportonderstel dat met 10 millimeter is verlaagd. Standaard is de Panamera GTS uitgerust met adaptieve luchtvering.

Porsche 911

De achtste generatie van de iconische Porsche 911 gaat 992 heten. De topversie wordt de Turbo S E-Hybrid met een vermogen van zo’n 610 pk.