L-Concept van Bandit9 maakt de Luke Skywalker in je los

CARROS is natuurlijk fan van alles wat mooi en snel is op vier wielen, maar soms, bij hoge uitzondering, maken we een uitstapje naar tweewielers. Zie hier de kunstzinnige L-Concept; een motorfiets die zo weggereden lijkt te zijn uit een science fiction-film.

De L-Concept is het werk van Bandit9. Voor de verandering zijn dat een keertje geen Amerikaanse of Europese creatievelingen, maar Vietnamezen. Op hun website is te lezen dat science fiction-films en comics de belangrijkste inspiratiebron zijn voor haar motorfietsen. Wie de gelikte plaatsje van de ‘Eve’, ‘Odyssey’ en ‘Dark Side’ ziet, weet dat daar geen woord van gelogen is. De motoren die Bandit9 bouwt kunnen echt de weg op, maar belanden in de praktijk – ze zijn immers stuk voor stuk kunstzinnig – in musea en privé collecties van verzamelaars wereldwijd.



Star Wars

De laatste aanwinst in het Bandit9-aanbod is de L-Concept; een motorfiets die zijn naam dankt aan de L-vormen in zijn ontwerp. De L-Concept vindt zijn inspiratie bovendien op het witte doek, namelijk in Star Wars Episode VI: Return of the Jedi uit 1983. Daarin zit een scène waarin Luke Skywalker op een soort vliegende motorfiets – de hoverbike – door de bossen schiet.



Limited edition

De L-Concept wordt gebouwd in een beperkte oplage van slechts 9 stuks. Toch valt het prijskaartje erg mee. Zo schijnt de motorfiets slechts 10.950 dollar te kosten en dat is inclusief verscheping. Er zijn echter nog 3 exemplaren in de verkoop, de overige 6 zijn namelijk al vergeven.