Met de titel ‘krachtigste 911 ooit’ kun je mee thuiskomen. De nieuwe – 700 pk sterke – 911 GT2 RS heeft die eer.

Naar het Goodwood Festival of Speed nam Porsche de nieuwe 911 GT2 RS mee. Met zijn 3,8-liter 6-cilinder bi-turbo boxermotor en bijbehorend vermogen van 700 pk en een koppel van 750 Nm is hij tot veel in staat, bewijzen z’n indrukwekkende prestaties. De 0 naar 100 km/u-sprint verloopt in 2,8 tellen een van 0 naar 200 km/u gebeurt in 8,3 seconden. De topsnelheid bedraagt 340 km/u. De 1.470 kilo zware 911 GT2 RS – en dat is met volle tank – is daarmee weer flink krachtiger dan z’n voorganger. Het vermogen is immers met 80 pk toegenomen.



Lichtgewicht

De krachtbron van de 911 GT2 RS is gebaseerd op de 3,8-liter boxermotor die we al kennen van de 911 Turbo S. In dat model is de motor goed voor 580 pk, maar dat is natuurlijk te min voor de 911 GT2 RS. Zo zijn de turbo’s vergroot en krijgt de motor extra koeling. De bekende 7-traps PDK is aan boord, al is die transmissie aangepast aan het extreme karakter van de achterwielaangedreven 911 GT2 RS. Om het gewicht van de auto tot het minimum te reduceren heeft Porsche gekozen voor een uitlaatsysteem van titanium. Ten opzichte van de uitlaat van de 911 Turbo S is er 7 kilo bespaard. De lichtgewicht bouwwijze blijkt verder uit de buitenspiegels in met carbonfiber verstrekt kunststof, een koolfstofvezel bagageklep en een dak van magnesium. Met het optionele Weissach package wordt de GT2 RS overigens nog eens 30 kilo lichter.



Aerodynamisch

De 911 GT2 RS kan vertrouwen op een raceonderstel met achterwielbesturing en een speciaal afgestemd Porsche Suspension Management (PSM). Daarbij is de Sport modus gericht op een uiterst sportieve rijstijl. Keramische remmen zijn als verwacht present, net als de nodige aerodynamische aanpassingen, waarbij de flinke achtervleugel het meest in het oog springt.



Chrono pakket

Het interieur is een mix van rood alcantara, zwart leder en afwerkingsaccenten in carbon. Voor de liefhebbers van snelle rondjes op het circuit – toch wel waar je deze auto voor koopt – is het Chrono pakket leverbaar. Dan krijg je een stopwatch op het dashboard en is het mogelijk om je rondetijden op te slaan, te bewaren en te evalueren.

De nieuwe Porsche 911 GT2 RS is vanaf december 2017 leverbaar vanaf 354.300 euro.