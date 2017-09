Kort nieuws van de IAA: Porsche, Audi en Land Rover kiezen voor sportief

De internationale autotentoonstelling van Frankfurt (IAA) is eindelijk begonnen. Door middel van korte nieuwsflitsen houden we u deze dagen op de hoogte.

Discovery SVX: offroader met 525 pk

Op de stand van Land Rover zijn de ogen vooral gericht op de Discovery SVX. Het is de productierijpe voorloper van de Land Rover Discovery die on- en offroad hoge ogen moet gooien met z’n 525 pk sterke 5,0-liter supercharged V8-benzinemotor. In moeilijk begaanbaar terrein onderscheidt het model zich onder meer dankzij een aangepaste wielophanging, Hydraulic Active Roll Control (H‑ARC) en grotere aan‑ en afrijhoeken. De Land Rover Discovery SVX is verder voorzien van een actief middendifferentieel en een elektronisch sperrend achterdifferentieel. De Discovery SVX is het eerste Land Rover-model dat uitgerust is van een Pistol Shifter. Het vervangt de bekende Drive select‑draaiknop.



Porsche Cayenne Turbo: sportwagenprestaties

De nieuwe Cayenne is nog nauwelijks onthuld of de Cayenne Turbo maakt z’n opwachting. Het sportievere karakter van de derde generatie van de SUV zet hij kracht bij met een vermogen van 550 pk (+30 pk). De 4,0-liter V8 bi-turbomotor presteert voorbeeldig, want de Cayenne Turbo accelereert in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u. Met het Sport Chrono Pakket is 3,9 tellen zelfs haalbaar, behoorlijk vlot voor zo’n grote auto.Voor een verhoogd rijcomfort zorgen onder meer actieve aerodynamica, driekamer-luchtvering en elektrische rolstabilisatie met een 48V-systeem. De nieuwe Cayenne Turbo is bovendien de eerste SUV met een adaptieve dakspoiler. De nieuwe Cayenne Turbo wordt eind december 2017 in Nederland verwacht met een vanafprijs van 204.300 euro.



Audi RS 4 Avant: Audi 90 quattro IMSA GTO als inspiratie

Wie puur naar de stoplichtsprintprestaties (dubbele woordwaarde bij een potje Scrabble) kijkt, kan ook voor de nieuwe Audi RS 4 Avant kiezen. De nieuwste versie is namelijk net zo rap van z’n plaats als de Cayenne Turbo zonder speciaal pakket; 4,1 seconden. De RS 4 Avant haalt z’n 450 pk aan vermogen uit een 2.9 V6 TFSI biturbo. Als vanouds is quattro vierwielaandrijving van de partij en een sportief optisch pakket. De ontwerpers van de RS 4 Avant heb zich voor de nieuwste versie laten inspireren door details van de legendarische Audi 90 quattro IMSA GTO. Het resultaat zijn enorme luchtinlaten en een brede en vlakke singleframe-grille. De Audi RS 4 Avant staat begin volgend jaar bij de dealer. Prijzen zijn nog niet bekend.