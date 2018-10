Kort Gesproken: Denis Donkervoort

‘Die andere Nederlandse autproducent’, Donkervoort, vierde onlangs een feestje: het merk bestaat veertig jaar. Managing Director Denis Donkervoort praat over het verleden én de toekomst van het merk.



1 Hoe hebben jullie het jubileum gevierd?

“Met een groot evenement, al is groot natuurlijk relatief. Wij kunnen onze verjaardag niet vieren zoals Porsche dat doet. Maar voor ons doen was het een groot evenement, met rond de 180 auto’s. Zoveel Donkervoorts had ik eerlijk gezegd nog nooit bij elkaar gezien. Dat was wel bijzonder. En natuurlijk hebben we ons nieuwste model laten zien, de D8 GTO-40.”

2 Je hebt weleens verteld dat jullie vooral vooruitkijken. Draait zo’n dag dan vooral om het nieuwste model?

“Natuurlijk zijn we vooral bezig met nieuwe modellen. Maar het is ook prachtig om onze vorige modellen te zien, de auto’s waartussen ik ben opgegroeid. Mijn vader wil graag auto’s verbeteren, doorgaan met de ontwikkeling. Maar in onze showroom staat de tweede auto die hij bouwde en ik denk dat hij die misschien wel de allermooiste vindt. Niet om hoe hij rijdt, want natuurlijk rijden de nieuwe modellen veel beter. Die auto laat hem daar zien wat hij bereikt heeft.”

3 Wat maakt het lastig voor jullie? De economie draait beter dan een paar jaar geleden.

“We verkopen aanzienlijk meer auto’s. Ons probleem is dat de homologatie van auto’s steeds lastiger wordt. De emissienormen worden steeds strenger, steeds sneller achter elkaar. Wij gebruiken motoren van Audi. Onze auto’s wegen minder dan de helft, dus je zou denken dat de uitstoot ook lager is. Maar we moeten de hele cyclus doorlopen om te bewijzen dat de uitstoot inderdáád lager is. We zorgen ervoor dat wijzigingen binnen een bepaalde bandbreedte blijven, want als je teveel aan het chassis verandert, moet je ook de crashtests opnieuw doen – dan ben je nog een stuk verder van huis.”

4 Heeft Donkervoort last van het emissieschandaal waarin Audi verwikkeld is?

“Daar zijn we niet gelukkig mee. Niet omdat we strenger gecontroleerd worden, maar omdat ál onze contactpersonen in Duitsland een andere functie hebben gekregen. Daar komen natuurlijk wel mensen voor in de plaats, maar die hebben vaak andere dingen aan hun hoofd dan motoren voor Donkervoort, van wie ze vaak nog nooit gehoord hebben. Het is geen acuut probleem, want we hebben lopende contracten. Maar bij het ontwikkelen van auto’s kijk je jaren vooruit. Daarom geven we presentaties in Duitsland, nodigen mensen uit in onze fabriek en proberen ze voor ons te winnen.”

5 De huidige Donkervoorts zijn duurder in aanschaf dan de modellen vóór de D8 GTO. Hoe houden jullie klanten die zich geen D8 GTO kunnen veroorloven bij het merk betrokken?

“Het probleem lost zichzelf op, want inmiddels komen de eerste gebruikte D8 GTO’s op de markt. Het is onwaarschijnlijk dat we met een model onder de D8 GTO komen. Met een extra modelserie ben je immers nóg meer kwijt aan homologatie van alle versies. Maar nog belangrijker: een goedkoper model zou zwaarder zijn en minder vermogen hebben. Dat verhoudt zich slecht tot onze slogan, no compromise.”

6 Jullie hebben een model met airco. Hoe verhoudt dat zich tot die slogan?

“Airco wordt vaker besteld dan we verwachtten. Je hoeft geen airco te bestellen, maar het is in elk geval de lichtste die er is. Tractiecontrole en ABS hebben we ook, maar die kun je uitschakelen. We denken dat dagelijkse auto’s – met al hun elektronica – steeds verder af komen te staan van plezierauto’s als die van ons. Daardoor kunnen we extremer worden. De volgende stap om onze auto’s nog lichter te maken is EX-CORE, onze zelf ontwikkelde productietechnologie voor koolstofvezel. Dat we niet zo van elektronische hulpsystemen houden, wil niet zeggen dat we klaar zijn met het verder ontwikkelen van onze auto’s.”

7 Tot slot: komt er al een volgende generatie Donkervoort aan?

“Mijn vader heeft ons altijd vrijgelaten, toch werk ik hier nu toch al een behoorlijke tijd. Dat geldt ook voor Amber, mijn zus. Zij heeft een zoon die net twee is. Hij is dol op opa en heeft voor zijn verjaardag een skelter gekregen. Het blijft afwachten, maar voorlopig zijn wij hier nog!”



Door: Perry Snijders