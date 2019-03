Kort gesproken: Arjen van Beek van TVR-importeur Louwman Exclusive

Onlangs werd de TVR Griffith bij TVR-importeur Louwman Exclusive getoond. Een old school sportscar die zelfs even werd gestart, zodat hij zijn bestaansrecht luid en duidelijk kon uitschreeuwen. Toch was er ook scepsis. Immers: was dit niet de zoveelste keer dat TVR ‘terug’ zou zijn? En waarom werd de introductie meteen een jaar opgeschoven? Directeur Arjen van Beek: “Men realiseert zich bij TVR heel goed dat als ze het nu verpesten, het voor altijd zal zijn.”

1] Wat moeten we van deze zoveelste introductie van een TVR denken? Hoe groot is de kans dat het merk nu wel serieus van start gaat en er echt auto’s worden gebouwd en uitgeleverd?

“Ik ben uitgesproken positief over de toekomst van TVR. Zeker na de intensieve onderhandelingen met de nieuwe mensen van de fabriek heb ik het volste vertrouwen in de zaak. Vergeet niet: de Russische investeerder en zijn zoontje zijn eruit en de gerenommeerde Britse zakenman Les Edgar en zijn team erin. Er wordt een fabriek gebouwd, terwijl er serieuze partijen deelnemen in TVR. Zoals de overheid die subsidies verstrekt. En dan is er natuurlijk Gordon Murray; zijn naam staat zelfs op de Griffith. Heb je gezien hoe perfect dit pre-productie exemplaar eruit ziet? Nog nooit vertoond. Men realiseert zich bij TVR heel goed dat als ze het nu verpesten, het voor altijd zal zijn.”

2] En dan toch meteen weer uitstel?

“Dat heeft alles te maken met de opstartfase en onvoorziene gebeurtenissen die de enthousiaste makers hebben onderschat.”



3] Met de Brexit en alle onzekerheden vandien lijkt de wederopstanding van TVR misschien toch een hachelijke onderneming?”

“De Brexit is voor niemand leuk of gemakkelijk. Dat neemt niet weg dat ik juist door glasheldere onderhandelingen toch al een Nederlandse verkoop- richtprijs van 210 mille voor de Griffith heb kunnen afgeven. Ik denk dat die hooguit 10% hoger zal uitvallen. Maar niemand weet precies wat er gaat gebeuren.”

4] Wat voor problemen spelen er als gevolg van dat uittreden als het gaat om typegoedkeuringen, uitstootwaarden en belastingen?

“Ik verwacht juist geen grote problemen. Ook al omdat die dan voor beide kanten zouden gelden en opgelost moeten worden. Bestaande typegoedkeuringen vervallen sowieso niet, terwijl er voor nieuwe modellen waarschijnlijk alleen andere afspraken gemaakt zullen worden, met als uitgangspunt de regelgevingen die er al liggen. Want die zijn gewoon goed. Qua uitstootwaarden en de gevolgen daarvan is het echter net zo goed afwachten: er zijn domweg nog geen officiële CO2-meetgegevens van de Griffith en dus kan er ook geen BPM-bedrag worden bepaald. Ik denk echter dat ik met die 210 mille veilig zit.”

5] Zou TVR met zijn vooral door vroegere generaties gekoesterde imago niet gedoemd zijn tot een marginaal bestaan alvorens te versterven? Jongeren kennen het merk vaak niet eens, terwijl er voor hetzelfde ook een ‘911’ of een van jullie McLaren’s gekocht kan worden?

“Wij zijn met TVR helemaal niet op zoek naar de 911-klant. En zij vermoedelijk niet naar TVR. Wij kennen de markt heel goed. Ook bij Morgan zagen we dat de Aero8 van twee tonplus grif werd verkocht. En wel aan lieden die precies wisten wat ze wilden; daaronder ook jonge, succesvolle mensen. Kijk, er zijn twee doelgroepen: de klant die koopt op z’n gevoel over wat vroeger was en daarnaast de jongere klant die niet wordt belemmerd door heritage, maar koopt wat hij mooi vindt. In het geval van TVR en Morgan: juist dat uniek pure en daarmee bijzondere. Twee pilaren. Ik voorzie voor deze merken dan ook een mooi voortbestaan.”

6] Dus je hebt al flink wat Griffith’s besteld? Intekeningen gekregen?

“Daar doen wij nooit uitspraken over, dat weet je. Maar het enthousiasme voor de Griffith is groot. En ja: tijdens deze introductiedagen is er ook verkocht. Ik durf het echter wel aan om je te voorspellen dat we er dit jaar tien zullen verkopen. Tevreden?”

Door: David Bakels