Wat koop je voor (net geen) 40 mille? De nieuwe Volvo XC40

De nieuwe Volvo XC40 heeft nu ook een vanafprijs. Voor 39.975 euro heb je de T3. Topversie is de T5 AWD Intro Line die 58.475 euro kost.

Bijna 40 mille voor een driecilinder? Nou ja, Volvo weet uit de 1,5-liter toch een zeer behoorlijke 156 pk aan vermogen te halen. Bovendien is de standaarduitrusting best aardig. Volvo spreekt over de ‘geroemde veiligheidsfeatures die op de Volvo XC60 zijn geïntroduceerd’ naast een digitaal 12,3-inch instrumentenpaneel, een 9-inch Sensus Connect, LED-koplampen en 17-inch lichtmetalen velgen.

Introductieversie

Wie de charme ziet van een introductiepakket kiest voor de Volvo XC40 AWD Geartronic Intro Edition. Die is leverbaar als diesel en als benzinevariant. De eerste is de 190 pk sterke D4, de tweede de T5 met 247 pk. Beide varianten zijn voorzien van lichtmetalen 19-inch velgen, een panoramadak, elektrisch bedienbare achterklep, parkeerassistent, navigatie, lederen bekleding en een Harman Kardon audiosysteem met 13 speakers. De Volvo XC40 D4 Intro Edition kost 57.975 euro.



Luxe

Voor de liefhebbers van nog wat extra’s biedt Volvo voor 2500 euro de Luxury Line. Dan vallen onder meer 20-inch lichtmetalen velgen, Full-LED koplampen en Adaptive Cruise Control je ten deel.

XC40 T3 – € 39.975

XC40 T4 Geartronic – € 44.475

XC40 T4 AWD Geartronic – € 48.475

XC40T5 AWD – € 58.475

XC40 D3 – € 43.975

XC40 D3 Geartronic – € 45.975

XC40 D3 AWD Geartronic – € 49.975

XC40 D4 AWD – € 57.975