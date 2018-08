Komt Tesla in eigen handen?

Nu Tesla-topman Elon Musk heeft bekend gemaakt – via een simpele tweet nota bene – dat hij alle aandelen wil terugkopen van de aandeelhouders, is de vraag: hoe groot is de kans dat het lukt?

Met z’n tweet dat Tesla wellicht van de beurs wordt gehaald, liet Tesla-topman Elon Musk eergisteren een flinke bom ontploffen. Allereerst was daar de ontzetting over de achteloze manier van communiceren: via één regeltje, direct daarna kwam de vraag op: hoe dan? Tesla wil namelijk best 420 dollar betalen per aandeel en dat zou betekenen dat er ruim 71 miljard dollar moet worden opgehaald. En welke investeerder gaat dat betalen? Een exact antwoord moest Musk schuldig blijven. Meer dan een afsluitende ‘funding secured’, kon er namelijk niet vanaf.

Investeerders

Inmiddels is duidelijk dat het Japanse SoftBank wel eens een belangrijke investeerder zou kunnen zijn. Verder wordt gekeken naar het Saudische staatsinvesteringsfonds en naar Tencent Holdings, de Chinese internetgigant. De laatste twee zijn momenteel al belangrijke aandeelhouders in Tesla.

Rust

Het doel van het terugkopen van de aandelen is volgens Elon Musk om meer rust rond z’n bedrijf te krijgen. De verplichte – bijna altijd rode – kwartaalcijfers hoeven niet meer de deur uit en ook zal de fluctuatie in aandelenprijzen het personeel – allen aandeelhouders – niet langer in de war brengen. Maar voordat een mogelijke terugkoop van alle aandelen realiteit is, belegt Tesla eerst nog een speciale aandeelhoudersvergadering. Analisten zijn echter stevig verdeeld over de kans van slagen van het opzienbarende plan van Musk.



Analisten

Rebecca Lindland, analist van automotive onderzoeksbureau Kelley Blue Book, zegt dat het niet direct een slecht idee is. Alleen de manier waarop Elon Musk te werk gaat, roept bij haar vraagtekens op. Andere analisten onderschrijven die mening: een bedrijf van de beurs halen, vraagt om een uitgekiend stappenplan en daar hoort een eenregelige tweet niet bij.



Gene Munster van Loup Ventures denkt dat het huidige bod van 420 dollar per aandeel te laag is. Hij verwacht dat Tesla in de toekomst heel veel meer waard gaat worden. Als de aandelen beter worden gewaardeerd, acht hij de kans groter dan 50 procent dat Tesla de aandelen terug kan kopen.

Zijn collega van JPMorgan, analist Ryan Brinkman, denkt juist dat de kans maximaal 50 procent is dat de plannen van Musk gaan lukken.

Frank Schwope, werkzaam voor NordLB, vraagt zich af wie tientallen miljarden wil geven om de aandelen terug te kopen. “Als je als aandeelhouder aanblijft krijg je minder informatie en ben je meer en meer afhankelijk van Elon Musk.”

Toni Sacconaghi, een analist van Sanford C. Bernstein & Co denkt dat Tesla problemen kan gaan krijgen bij het binnenhalen van buitenlandse investeerders. Het Amerikaanse bureau voor buitenlandse investeringen zou wel eens dwars kunnen gaan liggen als Arabieren, Chinezen of Japanners het Amerikaanse bedrijf over willen nemen.

Tot slot zijn er kenners die de toekomst van Tesla breder trekken. Arash Massoudi van The Financial Times vindt dat Tesla veel heeft gepresteerd in de afgelopen jaren, maar vraagt zich hardop af of Tesla een bubbel is.