Komkommertijd? Niet voor de autoverkoop

De afgelopen augustusmaand vielen de mussen dood van het dak. Een slechte periode voor de autoverkoop zou je denken. Niets is minder waar, augustus bleek – met dank aan de nieuwe WLTP-standaarden – een topmaand.



Voordat een nieuwe auto op de markt komt, wordt er een typegoedkeuring gedaan. Een van de onderdelen van die goedkeuring is een emissie- en verbruikstest. Tot 1 september 2017 was dit de NEDC emissietest (New European Driving Cycle), maar tegenwoordig is die meetmethode veranderd in de meer realistische WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Doordat de WLTP dus dichter bij de werkelijke verbruik en uitstoot zit, zullen die waarden hoger uitvallen. En dat heeft gevolgen voor het BPM-bedrag. Dat gaat omhoog.



WLTP

Per 1 september 2018 wordt de BPM namelijk niet langer bepaald op basis van de NEDC-waarden, maar op basis van de WLTP. Auto’s worden daarmee duurder. Om die prijsstijgingen voor te zijn, werd de afgelopen augustus-maand gebombardeerd tot actiemaand door veel automerken. En dat resulteerde effect: ten opzichte van augustus 2017 werden er liefst 42,1 procent meer auto’s op kenteken gezet. Een deel van de circa 40.000 nieuwe auto’s is echter nog niet verkocht. Tot 1 september konden importeurs namelijk werken aan een restantvoorraad: een partij auto’s die voor 1 juni zijn geproduceerd en dus nog een jaar lang tegen de oude prijzen kunnen worden verkocht. Ook was er nog respijt voor auto’s die na 1 juni zijn geproduceerd, maar nog wel volgens de NEDC-criteria zijn getest.

Terugloop

De komende maanden zullen de verkoopcijfers voor veel merken naar verwachting een beetje tegenvallen, omdat veel verkopen naar voren zijn gehaald in de vorm van het op kenteken zetten in de maand augustus. De verkoopstijging van bijna 15 procent ten opzichte van de eerste acht maanden van vorig jaar, zal in de komende vier maanden iets afzwakken. Voor heel 2018 mikken Bovag, Rai Vereniging en RDC op een totaal van 430.000 nieuwe auto’s. Momenteel staat dat aantal op 330.000 exemplaren.

Renault

Het best verkopende automerk in augustus was overigens Renault. De Renault Clio schopte het daarbij tot best verkochte model. Voor wat het waard is, omdat een deel van auto’s de komende tijd nog echt verkocht moet worden en niet alleen op papier.