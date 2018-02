Kom langs op 10 en 11 maart tijdens Capital Cars & Classics

Over een kleine 2 weken is het weer zover; dan opent Capital Cars & Classics haar deuren in de Amsterdamse Kromhouthal. Het recept is na twee eerdere edities inmiddels beproefd: een niet te missen mix van oldtimers, youngtimers en supercars.

Capital Cars & Classics is op 10 en 11 maart al weer aan z’n derde jaargang bezig. En het is wederom gelukt om de bijzonder geslaagde eerste twee edities te overtreffen. De oldtimers, youngtimers en supercars die dit jaar de Amsterdamse Kromhouthal binnenrijden, zijn om door een ringetje te halen. Als inmiddels vanouds is de hoogwaardige catering van de partij, net als de diverse aanbieders van lifestyle artikelen zoals horloges, kleding en organisatoren van buitenlandse reizen voor het betere stuurwerk.



Kom langs bij CARROS!

En natuurlijk is CARROS – trouwe mediapartner van Capital Cars & Classics – aanwezig met een eigen stand. U bent er van harte welkom. Een entreebewijs voor hét auto-evenement van het jaar bestelt u simpel en snel via de website van Capital Cars & Classics en omvat eveneens parkeren en vervoer via een luxe shuttle service.



Beeld: Capital Cars & Classics