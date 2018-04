Koenigsegg zwaait Agera RS uit

Had u nog een graag een Koenigsegg Agera RS willen bemachtigen? Helaas, dan bent u nu aangewezen op de occasionmarkt. Het laatste exemplaar van de 1.178 pk sterke Zweed werd namelijk deze week geproduceerd.

De Koenigsegg Agera RS is in totaal in een oplage van 25 stuks geproduceerd, waarvan het laatste exemplaar deze week van de band rolde. Het afronden van de productie is best een mijlpaal, want hoe vaak maakt een fabrikant nog een auto die bijna 450 km/u haalt? Want dat speelde de Agera RS eind vorig jaar klaar toen hij heen en weer schoot over de Route 160 nabij Las Vegas. Na een stukje met meewind waarbij de snelle Zweed 457 km/u klokte, werd op dezelfde weg in de tegenovergestelde richting een top gehaald van 437 km/u; 447 km/u gemiddeld dus.



Regera

De Agera RS werd in 2015 geïntroduceerd met een 5,0-liter twinturbo V8 als logisch sluitstuk op achtereenvolgens de Agera, Agera R en Agera S. Met de voltooiing van de fabricage van de Agera RS is het afscheid van de complete Agera-modelreeks bijna een feit. Koenigsegg heeft nog drie vaarweledities te koop staan onder de naam Agera Final, waarvan er nog twee gebouwd moeten worden. Daarna neemt de Regera het stokje over. Dat doet de hypercar overigens voorbeeldig, want met een vermogen van 1.500 pk laat hij de Agera RS achter zich alsof het niets is. Er worden er 80 van gemaakt, maar die zijn wel allemaal al verkocht.