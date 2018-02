Koenigsegg is zo’n sportwagenmerk dat graag tegen de stroom inroeit. Gaat de hele wereld aan de SUV en volledige elektrische aandrijflijnen? Dan doen de Zweden dat niet.

Het eigenwijs zijn zit Koenigsegg in de genen. Dat kan ook niet anders als je oprichter en naamgever, Christian von Koenigsegg, op z’n 22e al zijn eerste sportwagen bouwt. In de bijna kwart eeuw die de Zweedse supercarproducent inmiddels bestaat, gooide het hoge ogen met innovaties als naar voren kantelende portieren (het ‘Dihedral Synchrohelix Door Actuation System’), de nokkenasloze motor en een Triplex ophanging.

Koenigsegg is al even markant als het om prestaties gaat. Op de tijdslijn op haar website heten de mijlpalen ’s werelds sterkste productiemotor’, ’s werelds krachtigste productieauto’ en ’s werelds snelste auto’. Koenigsegg leeft van haar snelheidsrecords en extreme modellen als de Agera RS.



Hoogpotig

Innovatieve krachtpatsers, dat is in een notendop wat Koenigsegg maakt. In dat plaatje past dus geen SUV. Zo’n hoogpotige hoef je van de Zweden dus ook nooit te verwachten, ook al gaat Ferrari tegenwoordig zelfs overstag. Tegen het Canadese ‘Driving’ herhaalde Christian von Koenigsegg recent z’n statement van twee jaar geleden: “Ik ben geen fan van SUV’s vanuit een dynamisch perspectief. Wij doen sportwagens, geen alledaagse auto’s. Ik weet dat er sportieve SUV’s bestaan, maar vanwege een hoger middelpunt van de zwaartekracht zijn ze niet zo dynamisch.”

Elektrisch rijden

Van een volledig elektrische Koenigsegg ziet de CEO het wellicht komen, maar niet binnen afzienbare tijd. “Volledig elektrisch gaan? Ja, misschien op termijn. Maar alleen als het meer efficiënt is. Nu kunnen we een veel lichtere hybride maken dan een puur elektrische. En we hebben het geluid! Maar batterijen worden lichter en efficiënter, dus waarschijnlijk worden elektrische auto’s – en vergelijking met hun gewicht –flink efficiënter. Maar dan zijn we misschien 5 of 10 jaar verder.”



Gewicht

Opvallend genoeg rijdt Von Koenigsegg privé een Tesla Model S, al is dat maar een van z’n dagelijkse auto’s. “Voor normale auto’s is elektrisch rijden al levensvatbaar. Als een normale auto 200 kilo zwaarder is, maakt dat niet zoveel uit. Je merkt het gewicht niet op. Maar in een sportauto is het een wereld van verschil.”

Eenheidsworst

Tot slot deelt Koenigsegg in het interview met ‘Driving’ nog wel een sneer uit naar de volumemerken. “Ik ben een autojongen die niet zo geïnteresseerd is in de meeste moderne auto’s. Toen ik jonger was waren ze anders dan vandaag de dag. Ik heb toen nooit kunnen vermoeden dat je een vergelijkbare sensatie krijgt in een Kia als in een BMW. Ze zijn meer vergelijkbaar dan je je kunt voorstellen. Het is een vorm van stroomlijnen; iedereen kijkt naar de ander en neemt dezelfde maten op. Ze maken een standaardwerk hoe je auto’s moet bouwen en iedereen volgt hetzelfde principe.”