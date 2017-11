Carros nieuwsflash: Koenigsegg blijft Bugatti pesten

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van donderdag 9 november: de Mercedes-Benz S-Klasse Coupé en Cabriolet hebben een prijs, Koenigsegg blijft Bugatti pesten en de nieuwe Jeep Wrangler geeft zich nu al bloot

Prijskaartjes voor Mercedes-Benz S-Klasse Coupé en Cabriolet

Eind januari staan de opgefriste Mercedes-Benz S-Klasse Coupé en Cabriolet in de showroom en dat betekent dat het tijd wordt voor een prijskaartje. De goedkoopste versie is de S 450 4Matic Coupé voorzien van 3,0-liter V6. Voor 143.611 euro krijg je een vermogen van 367 pk en een maximumkoppel 500 Nm terug. Voor een flinke smak geld meer – 161.071 euro om precies te zijn – krijg je de S 560 Coupé met 469 pk sterke V8. Het koppel bijbehorende koppel bedraagt 700 Nm. De Coupé met AMG-logo start bij 219.763 euro, maar dan heb je nog lang niet het topmodel te pakken. Dat is de S65. De 6,0-liter V12 schopt het tot liefst 630 pk en 1.000 Nm. En de prijs? 322.781 euro!



Koenigsegg blijft Bugatti pesten

Een nieuw spelletje onder de supercars van deze wereld is een wedstrijdje ‘0-400-0 km/u’. Inderdaad, trek zo snel als je kan op tot 400 km/u en rem dan weer tot je stilstaat. Wie de snelste tijd heeft, is voor eventjes de koning van de apenrots. De Bugatti Chiron was het eerst aan de beurt. Eerder dit najaar deed de auto ’t trucje in 42 seconden. Koenigsegg verpulverde vervolgens dat record met haar Agera RS. Met Niklas Lilja achter het stuur werd er 36,44 seconden geklokt. In de woestijn van Nevada is nu de tijd door een Agera RS verder verscherpt naar 33,29 seconden. Koenigsegg was daar toch al present om het snelheidsrecord te breken. Of Bugatti binnenkort een poging doet het 0-400-0-record terug te pakken, is niet bekend.

De nieuwe Jeep Wrangler geeft zich nu al bloot

Rond 1 december wil Jeep haar nieuwe Wrangler aan de wereld tonen op de LA Auto Show. Echter heeft het nu al beelden van het ex- en interieur het internet opgeslingerd. We zien onder meer subtiele aanpassingen aan de koplampen en grille. Voortaan wordt de offroader leverbaar met een 2,0-liter viercilinder turbomotor, terwijl de huidige versie verkrijgbaar is met een 3,6-liter V6-benzinemotor of met een 2,8-liter CRD-diesel.