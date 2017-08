Ken Okuyama ontwierp eerst voor Pininfarina, maar is inmiddels z’n eigen koetsbouwbedrijf en designbureau gestart. Na onder meer de KO7 Spider en Kode 57 presenteert hij nu de – heerlijk hoekige – Kode 0.

Voordat Ken Okuyama (1959) z’n eigen ontwerpbureau en koetsbouwbedrijf begon, werkte hij als ontwerper eerst bij onder meer Porsche en General Motors. Bekend werd hij echter van z’n werk bij Pininfarina. Als creatief directeur was hij verantwoordelijk voor onder andere de Ferrari Enzo, Ferrari 599 GTB en Maserati Birdcage 75th.



Hoekig

Inmiddels heeft hij ook naam gemaakt met z’n eigen creaties. In 2010 was daar bijvoorbeeld de KO7 Spider op basis van de Lotus Elise R en recenter zagen we de Kode 57 voorbijkomen. De nieuwste aanwinst uit de stal van Ken Okuyama heet de Kode 0 en dat schepsel lijkt in niets op z’n eerdere werk. Okuyama lijkt louter zijn geo-driehoek gebruikt te hebben bij het tekenen ervan, zo hoekig is de Kode 0.



Lamborghini Aventador

Okuyama onthulde z’n nieuwste geesteskind in Pebble Beach tijdens het beroemde Concours d’Élégance. Naast een verbluffend ontwerp levert de Kode 0 een ‘superbe prestaties en handling’, aldus Okuyama. De basis is dan ook gevonden in de Lamborghini Aventador LP 700-4 en een 6,5 liter V12 met 700 pk. Dankzij het nodige gebruik van koolstofvezel weegt de Kode 0 slechts 1.550 kilo. De auto is voorlopig nog een one-off, al wil Okuyama er vijf van bouwen.