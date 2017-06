Kijktip: ‘Dit zijn wij’ over Nederlanders en hun auto

De VPRO-documentaireserie ‘Dit zijn wij’ van Michiel van Erp gaat vanavond over Nederlanders en hun auto. Onder meer werd een bezoek gebracht aan een Concours d’Elegance.

‘Dit zijn wij’ is een achtdelige documentaireserie van de VPRO over hoe Nederland leeft. In elke aflevering staat één gebeurtenis of onderwerp centraal waar bijna iedere Nederlander mee te maken krijgt. Trouwen, huisdieren, het schoonheidsideaal; van alles komt voorbij. De aflevering van vrijdag 30 juni – vanavond dus – gaat over Nederlanders en hun auto. Kortom, alles over het kopen, onderhouden, rijden en showen van onze bolides. Programmamaker Michiel van Erp gaat onder meer op bezoek bij een Concours d’Elegance, volgt autoverkopers tijdens een opfriscursus en neemt een kijkje achter de schermen van een autorijschool.

‘Dit zijn wij’ over Nederlanders en hun auto wordt op vrijdag 30 juni uitgezonden om 21.05 uur op NPO 2.