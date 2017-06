De Kia Stinger warmt op. Maar komt hij ook naar Nederland?

Kia maakt ons met dit filmpje lekker voor de 370 pk sterke Stinger GT. De belangrijkste vraag die wij beantwoord willen zien is echter: komt de sportwagen ook naar Nederland?

Om meteen het antwoord op de hamvraag te geven: ‘Kia denkt erover na’. Of zoals de Koreanen het zelf zeggen; “Kia Motors Nederland onderzoekt momenteel nog de marktkansen van de nieuwe Kia Stinger in Nederland.” Daar moeten ze maar even snel mee zijn, want de productie van de nieuwe Kia Stinger start al binnenkort. De Europese verkoop moet immers in het vierde kwartaal van dit jaar aanvangen.



3,3-liter twin-turbo

Wat ons betreft mag de sportwagen komen. Het liefst met de 370 pk sterke 3,3-liter twin-turbo V6 Lambda II-benzinemotor. Want daarmee schiet de Stinger GT in 4,9 tellen van nul naar honderd. Maar anders is de normale Stinger voorzien van een 255 pk sterke 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor ook goed. Of desnoods de viercilinder turbodiesel met 200 pk. Deze twee mindere goden zijn leverbaar met achter- of vierwielaandrijving.



Testwerk

Momenteel wordt de Kia Stinger gestest op de Nürburgring. In de ‘Groene Hel’ maakt elk prototype van de nieuwe Kia Stinger in totaal 480 rondjes over de Nordschleife; ofwel 10.000 kilometer aan snel testwerk. Een van de zaken die op het programma staan op de Nürburgring is het Active Sound Design. Dit is een systeem dat het motorgeluid benadrukt via de geluidsboxen in plaats van via een aparte actuator. Voor elke motorisering wordt naar het ideale geluid gezocht. De geluidsontwerpers bij Kia koppelen het systeem aan verschillende rijmodi. Het geluid wordt voller als de bestuurder van rijmodus wisselt. Te beginnen bij Eco, oplopend naar Normal, Sport en Sport+.

Ondertussen wensen wij Kia veel wijsheid bij hun beslissing. Want die Stinger GT moet natuurlijk gewoon naar ons land komen.