Kia Stinger: Smaakmaker

Blakend van zelfvertrouwen daagt Kia met de Stinger nu ook het premiumsegment uit. Kunnen de Koreanen de concurrentie echt intimideren of blijft het bij een speldenprik?

Kia begrijpt heel goed dat als je in Europa succesvol wilt zijn, je een Europese auto moet bouwen, die er Europees uitziet. De kans is dan groot dat ie op andere markten ook wel verkoopt.

Dus werd zo’n tien jaar geleden designchef Peter Schreyer aangesteld, die in recordtempo afrekende met het muffe muurbloempjesimago van het merk. Eén van die smaakmakers was de GT concept uit 2011, een auto waarvoor Schreyer persoonlijk gevochten heeft om ‘m op de productielijn te krijgen. Dat is dus deze Stinger geworden.

Lange tijd was het onzeker of wij hem ook zouden krijgen. De prijsstelling vanaf zo’n 60 mille, met zelfs een ton voor de topversie, maakt de Stinger als businesscase lastig. Maar als smaakmaker is het precies de auto die Kia nodig heeft, en dus – hoezee – komt hij nu toch.



Tijgerneus

Wat zeker voor de Stinger pleit is zijn uiterlijk. Een gran turismo noemt Kia het, wat natuurlijk lekkerder bekt dan hatchback. Hoe dan ook, de proporties kloppen: een korte neus en een wat langere achteroverhang. De daklijn, achterportieren en kieuwen doen wat Panamera-achtig aan en die zijwaarts doorlopende achterlichten doen denken aan die van de Subaru SVX. De zogenoemde tiger nose grille is nog wat breder getrokken en wordt geflankeerd door fraaie ledverlichting.





Maar vooral achter oogt de Stinger dik, met die forse diffusor en voor de topversie vier eindpijpen. Je zou ‘m bijna voor een echte performance sedan aanzien, maar daarvan wil Kia niks weten. Het is een GT. Punt.

Toch leggen we de eerste meters met de Stinger op Mallorca af op een circuit. Nou ja, een uit de kluiten gewassen kartbaan. Kia wil namelijk maar al te graag demonstreren dat het ondersteltechnisch tot de top behoort. Daartoe hebben ze niet voor niets Albert Biermann bij BMW M weggekaapt. If you can’t beat them, buy them. De Stinger heeft uitvoerig op de pijnbank van de Nordschleife gelegen.



Geen bluf

Hoewel de baan op Mallorca zeker geen Nürburgring is, kunnen we voorzichtig concluderen dat Kia niet heeft gebluft. Technisch leunt de Stinger stevig op de Hyundai Genesis, wat de achterwielaandrijving (standaard voor de viercilinders) en de in lengterichting geplaatste motoren verklaart. We beginnen met de V6, die in ons land standaard vierwielaandrijving krijgt, inclusief Torque Vectoring en elektronisch gestuurde dempers. Zeker in de Sportmodus klinkt die motor eigenlijk heel lekker. En met 370 pk en 510 Nm is over de prestaties ook weinig te klagen. Wat heet: in 4,9 seconden naar de 100 en een top van 270 kilometer. Tot en met de Sport-modus wordt al dat geweld keurig beteugeld. Pas in Sport Plus, als de hulpsystemen een oogje dichtknijpen, krijgen we wat meer speelruimte en hebben we – zeker voor een vierwielaandrijver – best een hoop lol. Een bescheiden portie overstuur, een kleine driftpartij. Het prettig dikke stuurwiel laat je precies voelen wat zich tussen rubber en asfalt afspeelt, waardoor de Stinger zich met veel precisie laat plaatsen.

Een keiharde track tool, een rubberverslindend beest à la M4 of C AMG is de Stinger allerminst

Geen track tool

Om maar meteen duidelijk te zijn: een keiharde track tool, een rubberverslindend beest à la Giulia Quadrifoglio, M4 of C AMG, dat is de Stinger allerminst. Maar als plezierig vliegalternatief voor de zakentrip naar Nice via de Route Napoleon: zeker! De zit is lekker diep in het donkere, geborgen interieur. De achttrapsautomaat – standaard op alle versies – schakelt snel en kordaat, maar in de manuele modus bemoeit hij zich soms met jouw werk door hinderlijk op te schakelen vlak voor een bocht.





De twee andere versies die we reden, zijn de 2,2-liter diesel met 200 pk en de 2,0-liter benzine die 255 pk levert. Hoewel de diesel als meest economische optie naar verwachting de bestseller of leasetopper wordt, lopen wij eerder warm voor de benzineversie – een smeuïge, de Duitsers zouden zeggen drehfreudige krachtbron. Overigens komen er vooralsnog geen hybrides, laat staan elektrische versies die het bijtellingsleed kunnen verzachten.



Extreem exotisch

Hopelijk pakken de leasecalculaties gunstig uit, want de vanafprijzen zijn niet mals, met 60 mille voor de diesel- en zelfs 68 voor de benzineversie. Ter vergelijking: een 326 pk sterke BMW 440i Gran Coupé kost 67 mille, ook al zit die dan slechter in zijn uitrusting. De upgrade naar de V6 is dankzij de CO 2 -taks in ons land wel een extreem exotische uitspatting, want die kost gewoon een ton… Ter vergelijking: bij onze oosterburen ben je iets meer dan de helft kwijt. De marktkansen voor ons land zijn dus ongewis en dat maakt de keuze om de Stinger naar Nederland te halen des te moediger. Wij zijn de importeur in ieder geval nu al dankbaar, want de Stinger steekt en smaakt naar meer.

Door: Han Thoma

Fotografie: Kia & Wolfango Spaccarelli

Kia Stinger GT 3.3 V6

Motor 3,3-liter twin-turbo V6

Vermogen 272 kW (370 pk) bij 6.000 tpm, 510 Nm bij 1.300-4.500 tpm

Gewicht in kg 1.834

0-100 in sec. 4,9

Top in km/u 270

Prijs in euro 99.995