We hadden er al op gehoopt. Stiekem misschien wel een beetje om gesmeekt. Maar de kogel is door de kerk, de machtige Kia Stinger komt naar Nederland.

Niet eens zo heel lang geleden maalde niemand om de nieuwste Kia. De Zuid-Koreanen waren een margemerk met auto’s van een discutabele kwaliteit. Anno 2017 is Kia een gerespecteerde naam in Nederland, mede dankzij die kleine maar fijne Picanto.

Ondertussen bouwt Kia langzaam haar imago uit. Het merk is luxer en sportiever geworden, en dan staat haar bekende garantietermijn van 7 jaar nog fier overeind.



Stinger GT

Kia wil nu ook bij de sportwagens mee gaan tellen en introduceert daarom in het vierde kwartaal de Kia Stinger in Nederland. Informatie over het motorenprogramma en de prijzen houdt Kia nog even achter de hand, maar de Zuid-Koreaanse Gran Turismo lijkt er te komen in drie motorenvarianten. De instapversie gaat het doen met een 255 pk 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor. Er is ook een 2,2-liter viercilinder turbodiesel die 200 pk laat aantekenen. De topversie is de Stinger GT. Voorzien van een 3,3-liter twin-turbo V6 Lambda II-benzinemotor met 370 pk, is dat een echte sportieveling. De sprint van nul naar honderd moet in 4,9 tellen verlopen. Kia meldt dat alle varianten een achttraps automaat aan boord hebben en leverbaar zijn met achter- of vierwielaandrijving.