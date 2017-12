Carros nieuwsflash: Kia Stinger krijgt mogelijk een V8

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 1 december: Kia Stinger als V8 lijkt een kwestie van tijd, in 2025 heeft de helft van de Porsches een stekker en eerste model van Lynk & Co is een verkoopsucces.

Kia Stinger met V8 is realistisch

Kia lijkt met de Stinger in de roos te schieten, want de Koreaanse sportwagen wordt uitstekend verkocht. Vooral in het thuisland en in de Verenigde Staten is er veel vraag naar de Aziatische Gran Turismo. In Europa gaat het ook aardig. Het voedt de geruchten dat Kia met een V8 op de proppen komt en wel met de 5,0-liter krachtbron die we onder meer kennen uit de Genesis G90 van zusterbedrijf Hyundai. In die auto loopt het vermogen op 435 pk en daarmee moet de Stinger prima uit de voeten kunnen. Momenteel is de Stinger leverbaar met een 255 pk sterke 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor, met een 2,2-liter viercilinder turbodiesel met 200 pk en met een 3,3-liter twin-turbo V6 Lambda II-benzinemotor met 370 pk.



Helft van de Porsches heeft in 2025 een stekker

Porsche wil als laatste het stuur uit handen geven, maar toch is het trotse merk niet opgewassen tegen een andere trend; elektrificatie. Met de aankomende Mission E introduceert het een volledig elektrisch aangedreven auto en ook andere modellen zullen steeds vaker van een stekker voorzien zijn. In 2025 moet de helft van de Porsches over een vorm van elektrificatie beschikken. Ongeveer 75 procent van de stekkermodellen is dan een plug-in hybride, de rest volledig elektrisch.



Lynk & Co gaat goed van start

In China kon men recent intekenen op het eerste model van nieuwkomer Lynk & Co. Binnen 2,5 minuut was de Lynk & Co 01, zoals de compacte SUV heet, al zeker 6.000 keer besteld. De auto is gebaseerd op de Volvo XC40. Lynk & Co is immers een initiatief van Geely; het Chinese moederbedrijf van de Zweden. De auto wordt in 2019 ook in Europa verwacht en beschikt in eerste instantie over een 1,5-liter driecilinder turbomotor met 182 pk, een 242 pk sterke 2,0-liter viercilinder en een plug-in hybride waarvan het systeemvermogen oploopt tot 223 pk.