Kia doet sportief met de Ceed GT

Een supersonische hothatch is de nieuwe Kia Ceed GT niet – daarvoor is z’n vermogen van 204 pk net te min – maar voldoende sportief is de nieuweling zeker.



Kia schopte het halverwege dit jaar tot een heus top-5 merk in Nederland. En dat is een behoorlijke prestatie voor een automerk dat pas 25 jaar geleden voet aan wal in Europa zette. De groei van Kia werd ruim een decennium geleden ingezet met een nieuwe vormtaal – de tiger nose grille – gekoppeld aan veel waar voor je geld. De standaard 7 jaar garantie trekt namelijk veel kopers over de streep en met de bouw- en rijkwaliteit van de moderne Kia’s zit het ook meer dan goed. De nieuwe Ceed wordt alom geprezen en ook de Stinger – de eerste echt sportieve Kia – slaat qua prestaties en vormgeving totaal geen modderfiguur.



Kia Ceed GT

Haar sportieve karakter benadrukt Kia de laatste jaren steeds nadrukkelijker. Met de bovengenoemde Stinger natuurlijk, maar ook met de nieuwe Kia Ceed GT die vanaf begin volgend jaar in de showroom staat. De vijfdeurs hatchback heeft geen pretenties een ware hothatch te zijn, maar met z’n vermogen van 204 pk en koppel van 265 Nm wil het best vooruit. Een handgeschakelde zesbak is standaard, al kun je voor het eerst ook een zeventraps automaat met dubbele koppeling bestellen. Het onderstel is sportiever afgesteld en de carrosserie staat een half centimetertje dichter op het asfalt.

Sportieve outfit

De Ceed GT heeft andere bumpers dan de reguliere Ceed en ook de nodige chromen accenten en GT-logo’s ontbreken niet. Achter de 18-inch wielen schuilen rode remklauwen en aan de achterzijde is een bescheiden spoiler zichtbaar. In het interieur zijn een afgeplat sportstuur geplaatst en sportstoelen.

ProCeed pakt het anders aan

De Ceed GT is overigens op dezelfde dag gepresenteerd als de ProCeed. Dat is geen driedeurs hatchback meer zoals in het verleden – die carrosserievorm is tegenwoordig niet meer zo populair in Europa – maar een heuse shooting brake. Kia combineert de ruimte van een stationwagon (bijna 600 liter aan bagagevolume) met een coupé-daklijn. De ProCeed is in eerste instantie leverbaar met drie turbokrachtbronnen (120, 140 en 136 pk), maar komt er ook met een 204 pk sterke 1.6 T-GDI-benzinemotor. En dat is weer dezelfde krachtbron als waarover de Ceed GT beschikt. Kia zegt overigens nog niet te kunnen bevestigen dat de 204 pk sterke ProCeed naar ons land komt.