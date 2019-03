Kedeng, kedeng, Porsche stuurt auto’s naar China per trein

De Nieuwe Zijderoute – de spoorverbinding tussen China en Europa – biedt veel voordelen voor Porsche. Door haar auto’s per trein te sturen, komen ze 3 weken eerder aan.

China is een zeer belangrijke afzetmarkt voor Porsche. Vorig jaar ging bijna 1 op de 3 Porsches – zo’n 80.000 in totaal – naar de Aziatische grootmacht. Die auto’s zijn met de boot best lang onderweg; een week of zes. Om de Chinese klant beter van dienst te zijn beginnen de Duitsers vanaf april met het transporteren van haar auto’s via het spoor. Sinds de Nieuwe Zijderoute af is, loopt er 11.000 kilometer rails tussen Duitsland en eindpunt Chongqing. Via Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan wordt het Chinese distributiecentrum van Porsche bereikt. De hele rit duurt zo’n 20 dagen, meer dan de helft korter dan het vervoer per boot.

In eerste instantie denkt Porsche circa 11 procent van alle voor China bestemde modellen via de spoorverbinding te kunnen versturen, een kleine 9.000 auto’s op jaarbasis.