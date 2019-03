Karma Automotive met 3 auto’s naar Shanghai Auto Show

Na de Autosalon van Genève strijkt het autocircus volgende maand neer in Shanghai. In de Chinese miljoenenstad laat Karma Automotive zien dat het nog leeft door de presentatie van liefst 3 modellen.

De Shanghai Auto Show van dit jaar (vanaf 16 april) zijn belangrijk voor Karma Automotive. Het wil namelijk eindelijk weer eens auto’s gaan verkopen. In een vorig leven, als Fisker, ging dat heel aardig met de elektrische Fisker Karma met range-extender. Vanaf 2012 werd de welgevormde Karma als Tesla Model S-concurrent verkocht. Toch hield Fikser het hoofd niet boven water en viel het in 2014 in handen van het Chinese Wanxiang. Karma Automotive werd de nieuwe naam en met de Karma Revero, geproduceerd in Californië, zette zij de Karma (een plug-in hybride) in een nieuw jasje voort.

Drie nieuwkomers

Een nieuwe generatie van de Revero zal in Shanghai worden getoond. De teaserfoto’s zijn immers al online te vinden en de nieuwe Revero moet later dit jaar al in de VS op de markt komen. Waarschijnlijk niet meer als plug-in hybride, maar als volwaardige EV.

Nummer twee op de Karma Automotive-stand is een conceptcar die samen met Pininfarina is gebouwd.

En nummer drie is de Vision Concept. Ook een studiemodel, maar dan eentje die toont welke designrichting Karma Automotive op wil.