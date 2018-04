Jubilerende Jaguar XJ krijgt een speciale editie

De Jaguar XJ is vijftig geworden en dat viert het merk met een speciale uitgave van de achtste generatie; de XJ50.

Op de Beijing Motor Show presenteert Jaguar haar XJ50. Dat is een extra luxe versie van haar limousine om te vieren dat de XJ al sinds 1968 bestaat. De XJ50 is te rijden met een normale of verlengde wielbasis en beschikt over een 340 pk sterke 3,0-liter benzinemotor of een diesel met 300 pk. De jubilaris is herkenbaar aan vóór- en achterbumpers in Autobiography-stijl, fraaie 20-inch Venom wielen, z’n zwarte grille en de nodige badges. Onder meer de lakkleuren Fuji White, Santorini Black, Loire Blue en Rosello Red zijn te bestellen.



In het interieur vinden we het XJ50-logo wederom op verschillende plekken terug. Zoals op de middenarmsteun en in de dorpelpanelen. Verder hebben de Britten gezorgd voor lederen bekleding met ruitvormig motief, geanodiseerde schakelpeddels en met lichtmetaal afgewerkte pedalen.



Hoogtepunten in 50 jaar XJ

Sinds de XJ Series 1 in 1968 werd geïntroduceerd heeft de ‘luxury saloon’ van Jaguar regelmatig de aandacht getrokken. Zo was de auto begin jaren zeventig ’s werelds eerste in serie geproduceerde vierdeurs auto met een twaalfcilindermotor. Diens topsnelheid van 225 km/u was bovendien ongekend. Ook kwam Jaguar met een onderstel met automatische hoogteregeling en de J-gate voor de pook van de automaat. In de 21e eeuw onderging de XJ een forse vermageringskuur door te kiezen voor een aluminium carrosserie. De XJ werd er zeker 40 procent lichter door.